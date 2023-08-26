段崇智率高層到北京出席國家火炬科創學院儀式　推動香港設分院

撰文：倪清江
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中文大學校長段崇智近月受到前特首梁振英及部份建制陣營「狙擊」之際，校方今日（26日）公布，段崇智及高層領導團隊近日再次受邀訪問北京，以國家（中關村）火炬科創學院的發起單位身份出席於北京舉行的學院落成儀式。校方表示，中大更將共同推進國家（中關村）火炬科創學院建設工作，並牽頭國家（中關村）火炬科創學院香港分院在香港的落地建設。

中大：段崇智陪同北京市委書記尹力巡館

中大表示，段崇智及高層領導團隊於昨日（25日）抵京，出席於北京舉行的「HICOOL 2023全球創業者峰會」、「首屆高水平人才高地建設論壇」等活動，深化合作交流。同行代表包括副校長陳偉儀、歐洲科學院院士秦嶺及中大天石機器人研究所所長劉云輝教授等。

段崇智受邀出席「HICOOL 2023全球創業者峰會開幕式暨全球創業大賽頒獎盛典」，他隔同北京市市委書記尹力、科技部副部長吳朝暉、教育部副部長孫堯等領導巡館，實地調研國際創新展區，並為巡館領導介紹了中大展位和創新項目。段隨後出席「國家（中關村）火炬科創學院」落成儀式和創業大賽頒獎儀式，為優勝獎獲得者頒獎。

段崇智表示，今次借HICOOL 2023全球創業峰會這一重要契機，向全球展示中大的創業者智慧和力量，並與其他優秀高校及企業交流經驗、拓展合作機會；中大在北京市人才局的指導與支持下，已於今年6月在北京正式成立香港中文大學北京中心，凝聚創業創新力量，在北京共建中大創新創業生態。

他指隨着中大正式加盟國家（中關村）火炬科創學院作為發起單位，將協助該學院香港分院的建設，共同為北京和香港培養創科人才作出貢獻。

段崇智在論壇分享中大多方面的努力

段崇智今日出席「首屆高水平人才高地建設論壇」並作主題發言，他分享中大在教學、人才、科研及創新等多方面的努力，「作為國內，大灣區以及香港高等教育的重要一員，中大不斷以創新的方式，繼續肩負我們在教育，科研和服務社會的重任。我們也不斷思考如何融入國家發展大局，服務社會需求，務求發揮大學所長，為國家的科技自立自強、人才自主培養做出貢獻。」他隨後參加大咖圓桌，與國際組織代表、知名專家學者等圍繞科技創新、高水平人才培養等話題展開交流。

段表示，此次是繼6月中大北京中心成立後的又一次訪京，他指依託北京中心這一平台，令校方與來自全球的伙伴開展友好的交流，收穫豐富，這正是中大對「背靠祖國，面向世界」的闡釋。

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