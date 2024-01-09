段崇智辭職｜中大三星期內副校長被炒校長請辭　學生問點解

中大今日下午（9日）公布，校董會昨日（8日）接獲校長段崇智請辭決定，他將在明年1月離任，較約滿提早兩年，這是繼副校長（行政）吳樹培去年12月13日被解僱後，三周內再有主管人員離職。有中大同學表示，對於學校管理層變動感混亂，「第一刻就諗，點解無啦啦辭職嘅？」



中大今日下午（9日）表示，校董會昨日接獲段崇智請辭決定，他將在明年1月離任。（黃浩謙攝）

學生：管理層有些混亂 學校自由度會逐步縮小

就讀中大商學院二年級的楊同學表示，從社交平台得知校長請辭消息，感到突然，「第一刻就諗，點解無啦啦辭職嘅？」，加上副校長（行政）吳樹培於上月被解僱，讓他感覺學校的管理層有些混亂。被問及對於過去幾年有關中大的不同政治新聞，加上今日發生校長請辭事件有何感想，他表示本身不太關注政治。

就讀中大商學院二年級的楊同學稱，從社交平台得知校長請辭消息並感到突然。（黃浩謙攝）

中大地理及資源管理學系三年級陳同學，她對於校長辭職感突然，表示在校園生活中從未見過他，也對他沒有什麼印象。她認為學校的政策透明度及資訊不足，校長辭職可能是由於有不同方面壓力，包括管理層。

被問及校長辭職後對校園未來有何影響，陳同學相信對一般學生影響不大，但在學校的自由度會逐步縮小，包括發表言論的空間，例如先前畢業典禮有很多橫額被清走。她認為段校長在任，學生某程度會自由一些。

中大地理及資源管理學系三年級陳同學，認為學校的政策透明度及資訊不足，校長辭職可能是由於有不同方面壓力，包括管理層。（黃浩謙攝）

就讀中大博士生二年級、來自浙江寧波的潘同學稱不知道校長請辭的消息，並感到奇怪，「因為時間好短佢就辭咗職」，她曾在去年晚宴見過校長，覺得他人很好。

就讀中大博士生二年級、來自浙江寧波的潘同學稱在去年晚宴見過校長，覺得他人很好。（黃浩謙攝）