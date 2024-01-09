段崇智辭職｜中大前校董狄志遠感政治干預　張欣宇憂影響國際觀感

中文大學校長段崇智請辭，解釋因為大學條例已經修訂，即去年在立法會通過的中大改組方案，中大落實新的管治架構，認為是讓大學物色新校長的合適時機。三名議員中大校董劉國勳、鄧家彪和張宇人計劃明天才回應事件。



曾任中大校董的新思維立法會議員狄志遠表示，校長辭職令人擔心過程中有政治干預，「太多政治眼光審視大學表現並唔恰當，會俾人感覺政治干預大學自主」，認為對大學發揮空間、言論空間都無好處。在立法會就中大改組議案投棄權票的香港新方向立法會議員張欣宇認為校董會政治角力背後具體事實無人得知，若處理不當影響的不只是大學聲譽，更是香港整體信心，對校長辭職感到可惜和遺憾。



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中大議員校董擬明天回應段崇智辭職

立法會去年11月1日三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，落實中大校董會改組。改組後的校董會，去年12月13日決定解僱中大副校長吳樹培，校董會稱對他符合良好管治失去信心，吳樹培反駁無法理解「失去信心」的說法,強調一直根據條例按指示履職，事件發酵數天。

不足一個月，段崇智今天（9日）宣布請辭，提早近兩年結束校長職務，解釋因為大學條例修訂，即去年在立法會通過的中大改組方案，中大落實新的管治架構，認為是讓大學物色新校長的合適時機。

作為改組校董會重要推手的中大議員校董劉國勳、鄧家彪和張宇人計劃明天回應事件。

狄志遠不介意被搶焦點(歐嘉樂攝)

狄志遠：太多政治眼光審視大學表現並唔恰當

當時在立法會就中大改組議案投棄權票的狄志遠向《香港01》表示，過去一年中大面對大壓力，段崇智都知道自己在政治風眼，處事已低調，避免中大被攻擊，惟似乎政治壓力沒有停過，「太多政治眼光審視大學表現並唔恰當，會俾人感覺政治干預大學自主，對大學發揮空間、言論空間無好處。」

擔心過程中有政治干預 產生寒蟬效應

狄志遠認為，事件反映修訂校董會條例未有充分討論便在立法會通過，由副校長吳樹培『被炒魷魚』，至校長段崇智辭職，令人擔心過程中有政治干預，甚至過去一段時間段崇智被批評，都可能與2019年事件，令中大產生寒蟬效應。他認為，連串事件影響中大的國際學術地位，令國際社會覺得學術自由、大學自主受限制，國際知名學者都未必願意來中大。

香港新方向立法會議員張欣宇。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

張欣宇憂影響國際對本港大學的觀感

同樣在立法會就中大改組議案投棄權票的香港新方向立法會議員張欣宇，接受《香港01》訪問時說，對事件最終走到校長辭職，感到可惜和遺憾。他認為校董會內部決定和討論，以至政治角力背後的具體事實，外界無從得知，惟事件帶來的風風雨雨，校董會的處理做事手法，在感知即為事實的時代，最後處理不妥當影響的不只是大學聲譽，更是香港整體信心，中大是頂尖學府，擔心今次影響國際對本港大學的觀感。