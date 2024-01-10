童樂居虐兒案職員認37罪　以鞋打臉多番掌摑　警誡下稱失控犯案

香港保護兒童會轄下「童樂居」2021年爆出虐兒醜聞，多名職員被控。其中46歲女職員昨已承認12項虐兒罪，今（10日）再在區域法院承認另外37項虐兒罪，涉及125次事件，至少22名幼童受虐。案情指，被告除了多次掌摑、拉扯幼童頭髮外，更曾以鞋打臉、屈曲手指腳指、圖強行把飲料倒入口中、用衣服或毛巾鞭打等方式虐待幼童。被告被捕後在警誡下稱，案發時犯案是因為情緒不穩、失控、發怒，或為懲罰兒童。案件押後至其餘不認罪被告案件審結後，再處理求情及判刑。



被告趙詠茜（46歲），昨就一宗涉及16被告的案件中承認12項虐兒罪，她今再就本案承認37項虐兒罪。案發於2021年10月至12月間，涉及125次事件，至少22名介乎1至3歲的兒童受虐。

案情指，趙自2019年2月開始在童樂居工作。警方於2021年12月接報，經調查後發現407宗虐兒事件。

涉及男童B共37次事件

就趙是之承認的控罪，其中38次事件是虐打男童B，如某次B在活動室看電視時，趙突然踢他頭部和面部，令他頭部向後墮。趙其後又拉扯B的衣服和頭髮，使他頭部晃來晃去，且痛苦叫喊；翌日下午在活動室，趙又突然提起B再摔到地上，拉扯B的頭髮，並反覆拍打B的頭、面部以弄哭他。趙接著又擘開B雙腿成一字馬，來回拉扯B，掌摑及扭他的左耳。此外，趙另在不同的情況下，多次對B施以掌摑、扯頭髮、執著衣背拖行數米等虐待行為。

至於涉及男童A的虐待事件則有14次，趙曾大力屈曲A右腳腳趾約7秒，見A看似因而哭泣時，又推他致其頭部撞向嬰兒床邊；趙又曾反覆拉扯A頭髮數次，見A用手掩著頭後，她又拍打A頭部和踩他腳。趙另曾多次掌摑、扯頭髮和拍打A的身體各處。

此外，趙曾手執女童C的衣背，將她從三輪車提起離地半米並放到花槽內，後來再摔她到地上；抓著男童D的頭髮後將他放回便盆，令到他頭部撞到混凝土牆並大哭；用衣服大力鞭打身份不詳兒童的頭部。

被告曾用女童V的鞋 打對方的臉三次

案情亦指，趙先後用左右腳的鞋擲向男童G，擊中其左腳，在場一名兒童拾起趙的右鞋，拿回給趙，她便再用鞋擲G，再擊中對方左腳。趙另曾用鞋擲G的背。此外，趙曾抓著女童H頭髮的和左臂，舉起她「揈」，繼而把對方扔到嬰兒床上。

此外，男童Q拒喝飲料時，趙嘗試把飲料倒入對方口中；她亦曾把拉起女童S的右腿至頭上方，然後伸展17秒。再者，當女童V哭泣，趙脫去對方的右鞋，以鞋抽打她的面三次，再脫去V左鞋，穿在她的右腳。

趙於2022年12月被捕，她在錄影會面中透露，自己已婚並育有兩名女兒。她承認犯案，並解釋因案發時情緒不穩、失控、發怒，或在懲罰兒童。

案件編號：DCCC146/2023