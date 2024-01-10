急症室收費｜盧寵茂不解市民夜間求診　家庭醫生指傷風可留家休息

政府正檢討急症室等公營醫療體系的收費，醫務衞生局局長盧寵茂在接受傳媒訪問時表示，調整收費為確保資源運用妥當，認為濫用及誤用急症室的情況不可持續，有同事反映輕症病人於晚間、甚至深宵到急症室求醫，對此感到不解，故擬調高輕症病人到急症室求醫費用，接近私家診所收費。



家庭醫生林永和贊同盧寵茂的說法，認為病人只患上傷風感冒，晚上更應爭取休息，翌日才到普通科門診求醫，而真正非常緊急的病人自然會到急症室。他並說，若然私家診所24小時營業，會收取更高的費用，甚至相比日間貴五成亦不出奇。



盧寵茂︰急症室慢慢變成一個普通科門診

盧寵茂表示，急症室的特點是無限額及毋須預約，目的是處理突發嚴重的個案，成本較一般醫療高，因此調整收費為確保資源運用妥當。他強調現時醫療人手供應緊張，不論如何增加人手，只要濫用及誤用急症室繼續，則不可解決問題。「其實我哋係將一個急症室，慢慢變成一個普通科門診，咁樣係唔可以持續。」

盧寵茂又指，需要為普通科門診重新定位，以確保可真正照顧特別需要支援的市民，例如弱勢社群、基層有需要的人士等，因此需要考慮調整收費，否則公共醫療服務，尤其是急症室的使用上，將難以作出優化。

盧寵茂指希望今年內實行與內地的器官捐贈互助機制。（ 廖雁雄攝）

不解為何夜間求診︰佢係咪可以考慮預約呢？

問到是否應提供公營的夜診服務，確保基層不會延遲就醫。盧寵茂便指，有同事反映輕症病人於晚間，甚至深宵到急症室求醫。「有啲唔知點解諗到夜晚走去睇，其實我哋係想針對誤用又好，或者濫用又好。佢係咪可以考慮預約呢（翌日服務）？」

至於按緊急程度收費，護士會否成為磨心？盧寵茂表示，一直在考慮分流可能出現的問題。「但我強調分流係有標準，特別一、二類病人。其實相信大家唔想做到成為一、二類病人，一、二類病人係要即時緊急搶救。」

現時急症室收費為180元，政府的補貼比率為97%。現時私家診所日間三日藥的收費，一般介乎300多元至逾400元，若急症室收費提升至300元，接近私家診所收費，而補貼比率稍降至95%。

家庭醫生林永和。（資料圖片）

家庭醫生︰患傷風感冒不應濫用急症室服務

家庭醫生林永和表示，贊同政府擅用資源為醫療體系分工。他並認同盧寵茂的說法，認為病症輕微、「行得走得」的病人，不應濫用急症室服務，尤其晚上或要接待車禍等「大劑嘢」，醫護人員將非常忙碌，建議他們可在家休息。

林永和呼籲市民需要做好心理準備，未來政策實施後，例如肚痛的病人若到急症室求診，將會分為非緊急，屆時或要支付較高的費用，但他強調醫療機構按標準提供服務，不會濫收費用。

夜間私家門診費用比日間貴五成不出奇

不過若市民晚間感到不適，到急症室求診又「不妥當」，應如何自處？林永和重申，若然病人只患上傷風感冒，晚上更應爭取休息，翌日才到普通科門診求醫，真正非常緊急的病人自然會到急症室，認為夜間服務並不需要。「嗰啲可唔可以等到聽日先睇呢？」

林永和並指，坊間提供夜間私人門診的服務較少，因醫生亦需要正常生活，若然24小時營業，則會採取更高的費用，甚至相比日間貴五成亦不出奇。但他認為最重要為明碼實價，又指夜間營業可能會蝕本。