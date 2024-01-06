流感．新冠｜指無計劃再推口罩令　盧寵茂：防控已進入新模式

隨着天氣轉冷，新冠及流感病毒的活躍程度上升。今年是疫情後首個沒有口罩令的冬天，醫務衛生局長盧寵茂表示，預計高峰期會很快來臨，呼籲市民盡快接種疫苗。至於會否像新冠肺炎疫情重推口罩令，盧寵茂表示，防控已進入新模式，加上指新冠病毒變種下，嚴重性降低，故沒有計劃重推強制措施，但就建議市民到人多的地方要戴口罩。



他又指，上任一年半看到香港醫療「由退變成守，再由守變攻」，即由疫情時醫療系統大倒退，而現時則在發揮香港既有的醫療優勢並正在進步。



醫衞局局長盧寵茂。（歐嘉樂攝）

預計流感高峰將至 但無計劃重推口罩令

新冠及流感病毒的活躍程度近日持續上升，衞生防護中心預料本港最快下周踏入冬季流感高峰期。醫務衛生局長盧寵茂今（6日）接受電視台節目《有理有得傾》訪問時指出，冬季流感高峰期較預期遲來臨，因去年11月天氣仍比較炎熱，直至聖誕開始才出現寒冷天氣，故當時已預計流感高峰期很快會出現。

至於會否像新冠肺炎疫情重推口罩令，盧寵茂表示預防勝於治療，除了接種疫苗外，亦應注意手部衞生、用好口罩，以預防上呼吸道疾病，並建議公眾地方人多要戴口罩。不過，他表示，防控已進入新模式，加上指新冠病毒變種下，嚴重性降低，故沒有計劃重推強制措施。

新冠變異病毒株JN.1來勢洶洶，至今已約60%的新冠病人中均檢驗到其病毒株，未來或有機會成為主流病毒株。不過，盧寵茂認為毋須仿效新加坡每日公布確診數字，因現時局方已無要求市民呈報確診，每日公布數字意義不大，而現在衞生防護中心每周都會有公布數據，如污水、公院重症、實驗室數據等。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇早前建議，加強在口岸篩查發燒病人，盧寵茂就表示，貿然在口岸對入境旅客進行檢測，或對遊客造成負面影響，特別是香港現時才剛剛復常，加上現時暫無迹象顯示有出現新的病原體，故認為檢測無特別作用。

踏入2024年，他認為，上任一年半看到香港醫療「由退變成守，再由守變攻」，即由疫情時醫療系統大倒退，而現時則在發揮香港既有的醫療優勢並正在進步，如落實基層地區指南及推動港設有自己的藥物審批機制，未來會繼續推進生物醫療發展。