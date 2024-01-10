急症室收費｜盧寵茂稱研可加可減　非緊急或升至貼近家庭醫生水平

行政長官李家超周二（9日）表示會檢視急症室服務及如何防止濫用。醫務衞生局局長盧寵茂今日（10日）在報章訪問稱，計劃以「可加可減」形式檢討收費，對於危殆及危急級別病人不排除減價，次緊急及非緊急級別收費有機會提升至與家庭醫生接近的水平。



盧寵茂又稱，急診室成本較一般門診昂貴，但有人只因生暗瘡、腳痕等理由到急症室，希望加價讓市民明白急症室不是用來處理輕症，並指濫用會打擊急症室醫護士氣及專科培訓。盧寵茂強調，面對人手及醫療資源等問題是時機檢討收費，但目前未有方案，而收費多年未調整，從成本角度考慮「脫節」，不過檢討過程會考慮市民承擔能力及資源分配的優次。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片/歐嘉樂攝）

盧寵茂稱有人因「生暗瘡」、「腳痕」到急症室求診

盧寵茂在《星島日報》及《香港經濟日報》訪問稱，急診室全時段有醫生當值，成本較門診高，故最大責任是處理首兩類病人（危殆及危急），確保他們零等待，但他稱從前線同事得知，有人僅因生暗瘡、腳痕等理由到急症室求診，冀透過加價讓他們明白急症室不是用來處理輕症。

盧寵茂：冀透過加價讓市民明白急症室不是用來處理輕症

盧寵茂強調，檢討方向是不一刀切加價，他舉例指，醫治危殆及危急個案是服務責任所在，「唔會考慮費用」，因此可考慮下調收費，而次緊急及非緊急服務可考慮加價，次緊收費有機會提升至貼近家庭醫生水平。