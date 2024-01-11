國泰取消航班｜林紹波向旅客致歉並會汲取教訓　稱重視與前線溝通

國泰航空自去年12月中起持續有航班取消，今日（11日）再有至少20班機取消。運輸及物流局局長林世雄今表示，國泰在事件中，無論溝通還是善後措施都做得不好，長遠會要求國泰提交人手安排及航班編排數據。



國泰早前表示，今次航班臨時改動，遠遠不符公司自訂的標準，會設工作小組徹查。 國泰航空表示，已經完成1月及2月航班整合和取消的程序，國泰行政總裁林紹波下午在國泰新春國際匯演發布會後見記者，向受影響旅客作深切歉意，為旅行帶來不便，感到非常抱歉，會汲取教訓。



國泰行政總裁林紹波今日表示，在去年聖誕至今年1月中，低估了候命機師所需數目，但到真正運作不足以應付流感高峰期影響後已很快作出反應，而為減旅客影響，取消部份航班。

林紹波向受影響旅客作深切歉意，並指令他們旅程帶來不便感到非常抱歉，會汲取教訓。被問到航班取消12小時後，國泰始有回應是否太慢，林紹波回應指，在聖誕至1月中是有些航班取消通知期較短，1月7日有27班航班取消，且通知期較短，但當日稍後國泰反應已「愈來愈快」，經過7日及8日，顧客服務水平已回覆正常，可較快回答客人查詢。

林紹波指，今次事件成因主要在計劃更表時出錯誤，候命機師人數不足抵銷流感高峰期，認為機師病假與流感高峰期相關，暫看不到有其他因素在內。

▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼

