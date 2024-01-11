國泰取消航班｜今日取消至少20航班　林世雄：溝通及善後做得不好

國泰航空去年12月中起持續有航取消，國泰今日（11日）再有至少20班機取消，涉及香港飛北京、成都、高雄、曼谷及吉隆坡等。



運輸及物流局局長林世雄今表示，國泰在事件中，無論溝通還是善後措施都做得不好，當局現持續與國泰溝通中，又指目前要向前看，先做好農曆新年高峰期，長遠會要求國泰提交人手安排及航班編排數據。



運輸及物流局局長林世雄今早接受電台節目訪問，指國泰過去在聖誕高峰期突然取消航班，對乘客造成大影響，當局一直與國泰溝通，包括要求對方做好預案迎接農曆新年高峰。

他指，已知悉國泰主動取消1月及2月非高峰時期航班，保持機師調配充裕，減少農曆新年高峰期突然取消航班的機會，「係可以理解嘅。」

政府長遠要求國泰交人手安排數據

他提到民航處已要求國泰月底前交報告交代事件，認為現時最重要是向前看，即處理農曆新年高峰航班問題，之後的復活節高峰，當局也會持續與國泰溝通，長遠會要求國泰提交人手安排及航班編配方面的數據。

▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



+ 7

對於有KOL或市民紛紛表示不再坐國泰，林稱國泰作為大公司，有責任提供穩定可靠服務，處理航班編配人手安排，當局作為監管角色，已要求對方在幾方面改進，「事實上搭飛機雖然好普遍，但對影響到旅客行程，我哋都好重視，覺得點都要有穩定可靠服務，所以要同佢（國泰）傾。」

林世雄又指，對有乘客臨到機場方知航班被取消情況是不理想，但國泰現已完成1月2月的航班調配，並已通知乘客，提醒乘客如有不清要到其網站上查看。

運輸及物流局局長林世雄。（夏家朗攝）

林世雄：同國泰高層講要做改善

問及如何評價今次國泰事件，林世雄認為國泰在溝通及善後均有不足：「我覺得無論溝通定對受影響乘客善後措施做得真係唔好，特別好急個啲，呢方面我同國泰高層都講要做改善。」

根據機管局網站資料，國泰今日至少有20班航班取消，包括10班離港航班及10班抵港航班，數目較國泰公布的平均每日12班多，及香港飛北京、成都、高雄、曼谷及吉隆坡等。