流感｜葵涌醫院復康病房3病人患甲流 全部情況穩定 暫停收新症
撰文：洪芷菁
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葵涌醫院今日（4日）公布，醫院一個復康病房自昨日（3日）起，先後有一名男病人及兩名女病人，對甲型流感病毒呈陽性反應。其中一名病人因其他醫療需要現正於瑪嘉烈醫院留醫，而其餘病人則於葵涌醫院接受隔離治療，全部情況穩定，該病房已停收新症。
葵涌醫院今日公布，醫院一個復康病房「毅置居」自昨日（3日）起，先後有一名男病人及兩名女病人，年齡介乎23歲至60歲，出現發燒及呼吸道感染徵狀。院方已為病人進行所需病毒測試，結果對甲型流感病毒呈陽性反應。其中一名病人因其他醫療需要現正於瑪嘉烈醫院留醫，而其餘病人則於葵涌醫院接受隔離治療，全部情況穩定。
院方指，該病房已暫停接收新症，並停止探訪安排。院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。另外，院方指已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。
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