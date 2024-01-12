深圳Costco｜一文看清地址、前往交通、入會　關口去龍華$19起

【Costco／開市客／深圳地址／入會攻略／北上深圳】Costco（開市客）中國華南首間門市，今日（12日）正式於深圳龍華區開業，隨即大排長龍，非常墟冚。除了方便深圳居民外，從此港人毋須再飛往台灣或日本等地，只要一至兩個小時車程，便可到達深圳首間分店掃貨。



不過Costco需要申請會員才可進入，而該店所處位置遠離各個出入境口岸，交通並不方便。下文將詳盡講解會員申請流程，以及交通攻略等資訊。



▼2024.01.12 Costco深圳門市正式開幕▼



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福田口岸出關直接召車收¥41 車程約45分鐘

Costco深圳門市今日正式開幕，早上已吸引數以千計民眾到場輪候，場內亦非常墟冚，超市內22個收銀台全部大排長龍，其中有隊伍長度更接近100米。《香港01》現場直擊，發現除了深圳本地顧客外，港人亦佔為數不少，部份是專程報旅行團到Costco購物。

相信仍有不少港人正考慮周末或公眾假期親身到Costco體驗，但又不清楚交通路線。其實Costco位於深圳市龍華區民達路68號，相對遠離香港多個出人境口岸，除了「港車北上」或報旅行團外，最省力抵達的方式，是從福田口岸過關後，乘坐的士或「滴滴出行」，App顯示估計車費為人民幣41元（約45.8港元），車程為45分鐘。

▼2024.01.12 Costco深圳門市開幕首日大排長龍▼



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福田口岸搭地鐵坐10個站再召車最平共計¥17

港人亦可乘坐深圳地鐵4號線，在福田口岸站坐10個站至紅山站下車，成人車費只需人民幣5元（約5.5港元），車程約22分鐘，其後可再考慮乘坐的士或「滴滴出行」，App顯示估計車費為人民幣12元（約13.4港元），車程為7分鐘，即共人民幣17元或港幣約19元。由紅山站步行至Costco需時21分鐘。

坐高鐵到深圳北再召車 九龍到Costco最快37分鐘

此外，Costco鄰近高鐵深圳北站，港人可選擇在西九龍站乘搭高鐵前往，最便宜的二等成人車票收82港元，車程約24小鐘。到達深圳北站後再乘坐的士或「滴滴出行」，App顯示車費約人民幣14元（約15.6港元），估計車程約13分鐘。

不過60歲以上長者須注意，即到在深圳乘搭地鐵及巴士等公共交通時，只要向閘口工作人員或司機出示身份證明，便可免費乘坐。

會員年費索價¥299 但全球通用包括日本及台灣

另一點要注意是，Costco與港人熟知的超市不一樣，為倉儲式會員制超市的鼻祖，因此需要先申請會員才可進入。若不計及企業會籍，以普通會籍作比較，Costco的年費為人民幣299元（約329港元），包含主卡及親友卡各一張，可在全球門市通用，包括台灣、日本、加拿大及美國等門市。

Costco目前在全球14個地區開設逾870間門市，累積1.2億名會員。其中內地市場方面，目前Costco大部份位於長三角一帶地區，包括蘇州、上海浦東新區、寧波及杭州等，連同今日開幕的深圳門市，合共有6間。Costco的中國區總經理早前便表示，正計劃在廣州開設新門市。

申請會員可填香港手機號碼及證件號碼

至於登記詳情方面，若選擇在現場申請，港人只需填寫姓名、出生日期、住址、香港身份證號碼、香港手機號碼及電郵，並同意條款及簽署，即可成為會員，更可享用三大福利，包括免費視力檢查、免費聽力測試、免費輪胎保養服務。

但謹記入會時，若計劃旅行期間到Costco購物，需選擇申請實體卡，電子會員卡於海外部份門市不受理。此外，只要在有效期內，親身到辦理會籍的超市申請取消，便可隨時退出會籍，並獲全額退還會員費。

▼深圳首間Costco接受WeChat Pay HK付款▼



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接受WeChat Pay HK付款 順豐提供即買即寄服務

其他資訊方面，深圳Costco門市的每日營業時間為，早上9時至晚上9時，接受WeChat Pay HK付款，但不設自助收款機。而Costco的規模龐大，樓高有四層，地面層為1.5萬平方米的超市，提供逾4,000種貨品；樓上三層則為室內停車場，連同室外停車場共有1,000個泊車位，並設有電動車充電站。

此外，順豐速運首日已派出流動服務車於Costco進駐，提供「深港半日達」服務，讓香港顧客可在超市即買即寄。同時因農曆新年將至，順豐由即日起至今年2月25日，推出八折優惠，首3公斤只收人民幣40元（約44.8港元），續重每0.5公斤只收人民幣4元（約4.5港元）。