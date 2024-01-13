發展局研拆細土地出售減流標　甯漢豪：有信心處理北都及明日大嶼

本港去年多幅土地流標或零標書，發展局局長甯漢豪今（13日）表示，料與經濟環境，包括發展商銀根等有關，認為氣氛不似從前是可理解，但強調政府不會停止造地，正考慮將一些大面積地皮拆細出售增加吸引力。



對於政府面對在財政壓力下同時推展北部都會區及明日大嶼交椅州人工島項目，她指兩項目步速不同，明日大嶼未進入工程階段，前幾年都只是填海，資金及人力需求未到高峰，相信只要規劃好便能處理得到。



地政總署張貼收回土地公告及徵用土地公告，收回古洞北／粉嶺北新發展土地，推動北部都會區發展。（資料圖片）

稱土地流標與經濟、發展商銀根有關 理解賣地氣氛受影響

去年多幅土地流標或零標書，政府今季無出售私人住宅用地，甯漢豪今在電台節目表示，預料土地流標與整體環境經濟、環球經濟利息高，包括發展商銀根等有關，故香港賣地氣氛受影響，不似從前是可以理解。

她強調政府不會停止造地，雖然今季無私人住宅用地出售，但仍有一幅重要的工業用地，也不代表以後不會有商住用地。她又指局方推算未來五年，每年平均會有1.9萬伙私人住宅單位落成，數字不比過往低。

談及之後賣地計劃，甯漢豪稱在市道欠佳情況下，發展商或對較細地皮興趣較大，故政府正考慮將一些大面積地皮拆細分割出售，以增吸引力。她又稱如東涌以至古洞北、粉嶺北等新發展區地皮，局方會盡最向發展商詳細解釋條款及資訊等，包括基建落成時間，好讓發展商做預算。

發展局局長甯漢豪。（林靄怡攝）

被問再以現時政府財政狀況，是否能應付北部都會區及明日大嶼兩個大型項目，甯漢豪稱兩個項目步速不同，北都項目已進入工程階段，明日大嶼則未進入該階段，且頭幾年只是填海，資源及人力需求未達高峰，故相信只要規劃好便可處理兩項目。

她又說，北都項目暫未有整體預算，料會提供3,000公頃土地，土地用途將影響賣地估算，期望今年相關用途陸續出台。她又指地政總署將收回109公頃土地進行古洞北/粉嶺北新發展區餘下階段發展，涉1,690幅私人地皮，包括6幅私人發展商早前補地價告吹的土地。

降舊樓強拍門檻後 料申請數字增加 重建步伐受經濟影響

政府早前建議將指定地區樓齡達50年的私人樓宇，強拍門檻由80%降至70%或65%，甯漢豪稱前年年底樓齡達50年的樓宇有9,600幢，市建局預估需重建的有400幢，相信今次降低強拍門檻後申請強拍數字會增加。她稱雖然不排除目前經濟環境會影響重建步伐，但政府仍需要先訂立政策框架，交由市場決定是否落實。

對於發展局早前宣布將原址換地門檻降至發展商只要擁九成私人土地即可申請，政府會出手收回餘下一成批予發展商。甯漢豪稱越大土地，發展商越難收回全部業權，故既然政府必然會收地，可先放寬原址換地條件，加快熟地供應減卻工程費用。她又稱目前對農地持有人的賠償是按農地地契計算，該些土地是否由政府收回都對業權人無損失。