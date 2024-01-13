流感｜3歲外籍男童甲流併發嚴重肺炎留醫PICU　潛伏期處巴基斯坦

香港踏入冬季流感高峰下再有兒童嚴重個案。衞生防護中心今日（13日）公布，一名過往健康良好的三歲男童，周二（9日）在巴基斯坦開始發燒、咳嗽和嘔吐，翌日（10日）返港及往天水圍醫院急症室求醫，同日入住屯門醫院，再於周四（11日）因徵狀惡化，出現呼吸困難，被轉送到該院兒童深切治療部接受進一步診治。



防護中心指，病人呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，現時情況嚴重。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，他潛伏期內留於巴基斯坦，屬輸入個案，而其兩名家居接觸者、包括母親及姐姐出現病徵。



周四現呼吸困難轉送到屯門醫院兒童深切治療部

衞生防護中心指，個案涉及一名過往健康良好的三歲男童，他於周二在巴基斯坦開始發燒、咳嗽和嘔吐，翌日從巴基斯坦返港及往天水圍醫院急症室求醫，同日入住屯門醫院，周四因徵狀惡化，出現呼吸困難，被轉送到該院兒童深切治療部接受進一步診治。

沒接種流感疫苗 列輸入個案 母親及胞姐出現病徵

防護中心指，病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，病人現時情況嚴重。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內留於巴基斯坦，屬輸入個案，其兩名家居接觸者、包括母親及姐姐出現病徵。

一名過往健康良好的三歲男童，1月9日在巴基斯坦開始發燒，翌日（10日）返港入住屯門醫院，再於周四（11日）因徵狀惡化，出現呼吸困難，被轉送到該院兒童深切治療部接受進一步診治。（資料圖片）

防護中心發言人說，流感可於高危人士引致嚴重疾病，而健康人士亦會受影響。接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿六個月或以上的人士都建議接種季節性流感疫苗。有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡快接種流感疫苗。