MIRROR｜阿Mo下周展新醫療方案　續全力以赴　盼脫離不能動彈狀態

在MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）現時仍未能自主活動，其父李盛林牧師今日（13日）在代禱信中稱，已制定了下周開始對於阿Mo的全新醫療方案，以脫離這年半不能動彈的狀態，並稱阿Mo會繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能夠重新活動起來。



Mo父稱阿Mo期待新方案早日落實 使頸椎神經能成功復康

李盛林在信中表示，已制定了下周開始對於阿Mo的全新醫療方案，並配合各項先進復康器材，他指阿Mo期待新方案能早日落實，以至他能脫離這年半不能動彈的狀態 ，例如如何貫通失落了的神經信號。他期盼有合適的方案，使阿Mo的頸椎神經能成功復康，成就醫學上一個創新的奇蹟。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo對家人回應不會放棄：至身體四肢能夠重新活動起來

李盛林回想，阿Mo轉到中大醫院已經整整一年，他指去年為阿Mo制訂的治療方案全部取得了預期果效，而現在再次到了制訂另一個階段醫療方案的時間。他續指，更感動的是，阿Mo對家人的回應，「他會繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能夠重新活動起來。」

嘗試新版上肢外骨骼

另外，信中指，「新版上肢外骨骼」在本月內會到港，阿Mo能夠第一個嘗試這「新版上肢外骨骼」，亦希望往後這復康儀器同樣可以幫助上肢有需要的患者。

信末提及，社會上接連發生家庭不幸的事情，「有些真是聞者傷心，聽者流淚。但願不幸者和家人都能有力的面對，同時獲得適當的安慰和幫助。」

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 77 (20240114)*

*「耶穌設一個比喻，教導要恆切禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）*

[一個寡婦屢次到一個官面前討公道，後來這官因她不斷求而感精疲力盡，最後為她伸張正義 - 「上帝揀選的人日夜向祂呼求，*難道祂不會給他們一個公道嗎？難道他會遲遲不理嗎？*」(路加福音18:7)

*(一) 啟言(Mo)*

1)*【滿心期待新方案】*

阿Mo對新的醫療方案總是渴望期待能早日落實，以至他能脫離這年半不能動彈的狀態 – *如何貫通失落了的神經信號*。

*【禱告】*

祈願神帶領教授們選取合適的方案，使阿Mo的頸椎神經能成功復康，成就醫學上一個創新的奇蹟。

2) *【去年今週代禱信(25) – 2023年01月15日】* - 前後一年的比較：

*(去年今週)*

a) *「啟言心願」*：在神的恩惠下，新醫療方案對復康有大突破。

b) *「去年醫療方案」*：已制定了下週開始的全新醫療方案，並配合各項先進復康器材，盼開始另一階段復康能有突破禱告。

*(現在今週)*

a) *「過去一年醫療方案全部達標」*：回想去年今週，轉到中大醫院已經整整一年，那時為阿Mo 制訂的治療方案全部取得了預期果效。現在，這週再次到了制訂另一個階段醫療方案的時間。

b) *「正如去年阿Mo的心願」*：這週也正正又是要制訂另一個階段醫療方案的時間。深深盼望在神的恩典帶領下，新醫療方案能對復康有大突破 … *如何貫通失落了的神經信號*。也盼望阿Mo在主裡這個禱告的心願能成就。

*【禱告】*：祈盼在今年制定新的貫通頸椎神經方案時，能夠像去年一樣，做出明智的選擇，在實踐時可達至預期的目標。

3) *簡介【全港第一部新版上肢外骨骼】* … 「新版上肢外骨骼」(upper limb exoskeleton)

*「上肢外骨骼」*：

近年來，在工業和建築業中廣泛應用，若 *運用在醫療領域上有以下的果效*：

i. 這「新版上肢外骨骼」能輔助康復，常

對中風、脊髓損傷、腦外傷、腦癱、多發性更化症和柏金遜病患者的功能恢復非常有效，包括改善上肢功能。

ii. 重點改善和強化上肢關節、肌肉和神經的活動和功能。

*【禱告】*：

a) 感謝神，「新版上肢外骨骼」本月內會到港，阿Mo能夠第一個嘗試這「新版上肢外骨骼」。但願往後這復康儀器同樣可以 *幫助上肢有需要的患者*。

b) 祈願這「新版上肢外骨骼」與「下肢外骨骼」能夠對阿Mo 的整體關節、肌肉和神經產生 *相互協同效應*。

*(二) Mo爸媽*

1）*「親情的力量」*

一年半以來，我們在患難之中更是經歷和感受到親情無比的力量。每天，家人都在阿Mo的旁邊，成為他在治療歷程中 *非常有力向前的鼓勵和動力*。更感動的是，他對家人的回應。他會繼續盡全力以赴，不會放棄，直至身體四肢能夠重新活動起來。

2) *「社會需要同理心」*

社會上接連發生家庭不幸的事情，有些真是聞者傷心，聽者流淚。但願不幸者和家人都能有力的面對，同時獲得適當的安慰和幫助。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，也體驗到 *「在主的引領下永遠都會有出路」*。