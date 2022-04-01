旺角鐵路橋底牆身兩層油漆剝落　「九龍皇帝」曾灶財墨寶重光

有「九龍皇帝」之稱的曾灶財，生前經常在街頭塗鴉，墨寶遍佈港九等地，惟政府一度拒絶承認其藝術地位，部分作品更用油漆覆蓋。位於旺角界限街鐵路橋下的一個牆身，近日有白色油漆剝落，露出曾灶財字迹，有民間團體認為香港實地剩下的「九龍皇帝」作品已所餘無幾，如今眼前所見的部份更是珍貴，促請政府重視民間公共藝術。



民間紀實團體「懷疑人生就去」在facebook披露在旺角鐵路橋下發現曾灶財墨寶。(網圖)

途經界限街意外發現

以紀實方式攝錄本港不同地點的民間團體「懷疑人生就去」，昨日(31日)在官方facebook發文，指近日有成員沿旺角花墟公園附近散步時，途經界限街鐵路橋底時，發現牆身的部分白色油漆剝落後，一幅已故「九龍皇帝」曾灶財作品忽然重見天日。該成員拍下大量照片後，再在網上比對Google Arts & Cutlure網上相關照片，發現原址整幅塗鴉的全貌，故相信眼前墨寶，原是一幅佔據整堵牆的大幅作品的局部字體。現在部份掩蓋它的油漆剝落，才令部份作品得以重現。

該團體認為香港剩下實地的「九龍皇帝」作品，已所餘無幾，如今眼前所見的部份已是彌足珍貴。若然這幅作品有機會被修復，或許就會是本港鮮有剩下的大型「九龍皇帝」公共藝術，將甚為難得。

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天氣潮濕致牆身油漆剝落

現場所見，委身於橋底的「九龍皇帝」墨寶，牆上貼有不准標貼的標語，字體先後被黃色及白色油漆覆蓋，近日天氣潮濕，白色油漆率先剝落至地下，陳舊的黃色油漆立即氧化裂開，部分字迹如「廣東」、「英國」、「財」才能重見天日。

自稱「九龍皇帝」的曾灶財過去數十年均在香港街頭燈柱、電箱及牆壁等地以毛筆寫上中文字塗鴉。墨寶上的文字以方形排列，當中寫上「國皇」兩個大字為人熟悉。曾灶財亦不時寫上「新中國皇曾紀財字」等字眼，筆跡遍佈九龍城、營盤、旺角、秀茂坪、黃大仙、中環、灣仔等地。

曾灶財身故後墨寶獲拍賣至50萬元

曾灶財於2007年因心臟病離世，他筆下的「墨寶」不少已褪色，政府一直拒絶承認他的藝術地位，多次以油漆蓋過，至2010年，政府終於願意原址保留位於尖沙咀天星碼頭的英泥石柱及坪石邨三山國皇廟旁燈柱的墨寶，以塑膠罩着，其餘作品未有任何保護措施，部分作品更被人用油漆蓋過，例如觀塘道兒童遊樂場一處電箱原留有曾灶財墨寶在翻新工程共間被髹上白色油漆，字體被覆蓋，事後康文署引述建築署指工程承建商誤以油漆須塗蓋電箱上的墨蹟，研究有否可行的補救方法，日後亦會與工程部門加強聯繫，提醒承辦商或工程承建商不要清洗或塗蓋曾灶財在康文署負責管理的場地所留下的墨蹟 。

曾灶財的墨寶並非只有港人懂得欣賞，2003年威尼斯雙年展邀請曾灶財展出作品，是首名港人獲此邀請。「九龍皇帝」曾灶財去世2年後，蘇富比拍賣一幅曾的作品《墨寶》，最終以50萬元由一名亞洲收藏家投得。Google亦為曾灶財建立「The Life and Art of Tsang Tsou-choi」網上博物館，目前可憑網上照片觀看他當年在街頭的作品。

hk01正向康文署查詢。