「九龍皇帝」曾灶財鐵路橋底墨寶重光　康文署：不適宜加罩保護

旺角界限街鐵路橋底牆身發現已故「九龍皇帝」曾灶財的墨寶遺迹，康文署接報後派人到場視察，康文署回覆經實地視察及拍攝記錄後，直指墨蹟已呈嚴重褪色及剝落，加上墨蹟位於鐵路天橋下方柱墩上方繫有金屬接水槽，不建議為墨蹟加設保護罩，造成進一步破壞。



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康文署：柱墩繫有金屬接水槽，不適宜加罩保護

位於旺角界限街鐵路橋下的一個牆身，日前被人發現牆身的白色及黃色油漆剝落後，出現已故「九龍皇帝」曾灶財的字迹，當中出現「廣東」、「去英國」、「國皇」、「財」等字眼，其後民間團體「懷疑人生就去」成員經比對Google Arts & Cutlure網上相關照片，發現原址整幅塗鴉的全貌，故相信眼前墨寶，原是一幅佔據整堵牆的大幅作品的局部字體，要求康文署進行原址保育，以示重視街頭公共藝術。

康文署發言人昨晚回應，位於界限街及基堤道交界鐵路橋底牆身表面的疑似墨蹟，署方已進行實地視察，並進行了詳細的拍攝記錄。初步發現墨蹟已呈嚴重褪色及剝落，加上墨蹟位於鐵路天橋下方柱墩，柱墩上方繫有金屬接水槽，牆身表面有污水從水槽滲漏後留下殘餘物的痕跡，故不建議為墨蹟加設保護罩，以免加速濕度上升，導致蟲和霉菌生長，造成進一步的破壞。

至今共發現12處曾灶財墨寶

發言人稱一直以來，政府因應實際情況及技術可行性予以原地保留曾灶財先生遺留在公共地方的墨蹟。署方會為有關場地的負責部門提供文物保護的專業意見，並提醒有關部門及其工程承建商，避免將曾灶財先生遺留下來的墨蹟清除、塗蓋或遷移，盡量予以原地保留。在有需要時亦會協助相關部門為狀況及條件合適的墨蹟加設保護措施。

截至2017年為止，康文署在各部門協助下為曾灶財墨蹟進行調查，共發現有紀錄的墨蹟共八處，分佈於觀塘區、油尖旺區及九龍城區，另三處發現疑似墨蹟，連同今次共有12處地點，當中只有尖沙咀天星碼頭的英泥石柱及坪石邨三山國皇廟旁燈柱的墨寶，以塑膠罩着，其餘作品未有任何保護措施，甚至試過秀茂坪遊樂場電箱墨寶被外判商進行翻新工程時用白油蓋過。