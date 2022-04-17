曾灶財觀塘橋墩無罩墨寶又遭漆蓋　中環花園、太子道墨字嚴重褪色

早前旺角近花墟公園鐵路橋底重現「九龍皇帝」曾灶財「墨寶」，再度引起市民的關注。然而，當時政府指因墨蹟已呈嚴重褪色及剝落，以及墨蹟位於鐵路天橋下方柱墩上方繫有金屬接水槽，不建議為墨蹟加設保護罩。而去年於觀塘繞道橋墩被發現的曾灶財墨寶同樣未有加設保護罩，更兩度遭到破壞。墨寶先在去年4月被人用紅漆「打交叉」，近日更被人以白色油漆遮蓋。今日（17日），記者走訪數個「九龍皇帝」墨寶所在地，發現大多均已褪色。

有市民認為「九龍皇帝」的墨寶屬香港文化一種，隨着曾灶財逝世已「買少見少」，促請當局應妥善保存僅餘的墨寶。路政署回覆查詢時表示，沒有安排在觀塘繞道橋墩附近進行油漆工程，現正就墨寶被油漆覆蓋一事向承建商查詢，亦已通報康文署及警方以作跟進處理。



路政署去年3月時在觀塘繞道橋墩進行油漆翻新工程，意外令曾灶財墨寶「重光」。當冒墨寶被垃圾膠袋封住；同年4月，墨寶卻被人以紅漆「打交叉」，近日更遭人用白色油漆塗上。今日現場所見，白油已完全覆蓋曾灶財的墨蹟。（梁鵬威攝）

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去年3月墨寶「重光」 康文署憂蟲害無加罩保護

路政署去年3月時在觀塘繞道橋墩進行油漆翻新工程，意外令曾灶財墨寶「重光」，當時墨寶被垃圾膠袋封住；同年4月，墨寶卻被人以紅漆「打交叉」，近日更遭人用白色油漆塗上。今日現場所見，白油已完全覆蓋曾灶財的墨蹟。

去年3月，曾灶財在觀塘繞道橋墩的「墨寶」因工程意外曝光，同年4月卻被人以紅漆「打交叉」，近日更被人以白色油漆全面遮蓋。（觀塘區議員李煒林facebook圖片）

路政署回應查詢時表示，去年3月準備為麗港城公園對開觀塘繞道橋墩進行翻新工程期間，發現橋墩上有疑似曾灶財的墨蹟。康文署進行實地視察後，考慮墨蹟的狀況及現場環境後，不建議加設保護罩或以其他方式將墨蹟覆蓋，以免加速濕度上升，導致蟲和黴菌生長，造成進一步的破壞，去年4月下旬發現墨蹟被人用紅漆「打交叉」，直至近日更被人用白色油漆掩蓋。

路政署：沒有安排油漆工程

署方表示，並沒有安排在相關墨蹟以及附近位置進行其他油漆工程，並已向相關維修保養定期合約的承建商查詢，以確認承建商沒有在該處進行油漆工程，並就有油漆覆蓋被破壞的墨蹟一事，已通報康文署及警方作跟進處理。

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天星碼頭柱身被膠板圍封 墨字保存完整

曾灶財的墨寶遍布港九，香港01記者今日（17日）到訪位於九龍東、中環花園、太子道西及天星碼頭等墨寶所在地，惟只見零星字眼，大部分已褪色，難以看清曾灶財的真迹。例如位於中環花園道天橋下的柱身隱約看到「國皇」、「曾」等字眼，據現場清潔工透露，以往天橋下柱身寫滿墨寶，惟遭多次被人以油漆覆蓋，現時僅存的墨寶亦已褪色。而位於尖沙咀天星碼頭的墨寶則被膠板圍封，可清晰看到字體，包括「新中國皇」、「曾灶財」及「九龍」等字眼。至於太子道東及太子道西交界的墨寶則嚴重褪色，燈柱上只能依稀見到「曾」及「龍」的字眼。

市民促請當局在墨寶旁設立告示牌

市民李先生認為曾灶財的墨寶是香港文化一種，「呢樣嘢真係買少見少」。他認為有人刻意破壞墨寶是不可取的行為，並指當局應及早保育墨寶，「政府應該要出面（保育），如果私人機構搞，保唔嚟」。他建議當局應在墨寶旁設立告示牌，指明墨寶屬於香港文化，以及列明曾灶財寫大字的歷史，提醒市民切勿在相關地方塗鴉或使用其他方法覆蓋墨蹟。

市民李先生認為曾灶財的墨寶是香港文化一種，「呢樣嘢真係買少見少」。他認為有人刻意破壞墨寶是不可取的行為，並指當局應及早保育墨寶。（曾鳳婷攝）

林小姐同樣認為曾灶財的墨寶反映本土文化，對於近日有墨寶被破壞，林小姐則建議圍封墨寶，「有個柱（罩）圍住會好啲囉，畀人知道呢度係受保護嘅地方」。她亦建議當局能在墨寶旁加設一些歷史註解，讓有興趣人士可了解更多。駱小姐認為墨寶存在不會妨礙他人，理應保留。

上月旺角近花墟公園鐵路橋底墨寶曝光

至於早前旺角近花墟公園鐵路橋底的墨寶，則在3月時疑因天氣潮濕，牆上油漆剝落及氧化裂開，部份字跡得以重見天日。康文署當時回應會派員到場視察，並與相關部門聯絡跟進。民政事務局亦表示會定時發出通告，提醒有關部門及其工程承建商，避免將曾灶財先生遺留下來的墨蹟清除、塗蓋或遷移，盡量予以原地保留。康文署指，因墨蹟已呈嚴重褪色及剝落，以及墨蹟位於鐵路天橋下方柱墩上方繫有金屬接水槽，不建議為墨蹟加設保護罩。康文署則表示因港鐵稱會積極跟進及研究原地保留有關墨蹟。

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有「九龍皇帝」之稱的曾灶財，生前經常在街頭塗鴉，墨寶遍佈港九等地，曾灶財過去數十年均在香港街頭如燈柱、電箱及牆壁等地，以毛筆寫上中文字塗鴉。墨寶上的文字會以方形排列，他的筆跡遍佈九龍城、西營盤、旺角、秀茂坪、黃大仙、中環、灣仔等地方。然而，曾灶財的藝術地位未被政府承認，過往多次被人以油漆遮蓋。在曾灶財去世後，政府終於原址保留位於尖沙咀天星碼頭的英泥石柱及坪石邨三山國皇廟旁燈柱的墨寶，並以塑膠罩着，但其他墨寶則未有加以保護，部分已褪色，亦有部分被油漆遮蓋。

曾灶財其他墨寶現存位置

