非洲豬瘟｜元朗再有豬場檢測出非洲豬瘟　場內豬隻將全部銷毀

漁農自然護理署今（14日）公布，元朗一間持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，為漁護署在協助豬農偵察疑似個案跟進中及早獲豬農通知及發現的非洲豬瘟個案。漁護署正安排銷毀場內全部豬隻，將於本星期內開始銷毀行動。



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涉事豬場與早前出現非洲豬瘟元朗豬場相近

漁護署今日於元朗一間持牌豬場的豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒，有關豬場位於早前出現非洲豬瘟的元朗豬場，其三公里範圍內的監察區，並與上月底和上週三有豬隻樣本檢測出非洲豬瘟病毒的豬場相近。該豬場在昨日（13日）呈交病豬樣本，漁護署今日確認染疫結果並作出初步調查，相信有關豬場的豬隻較早前已受非洲豬瘟病毒感染，由於潛伏期可長達19日，至今發病。

漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，漁護署正安排銷毀場內全部豬隻，將於本星期內開始銷毀行動。

漁護署就非洲豬瘟病毒實行一系列措施

自本月3日起，漁護署已根據國際獸醫專家的意見實施本地豬場死豬檢測的加強措施，要求所有本地豬場為豬隻屍體採集鼻腔拭子樣本交漁護署進行非洲豬瘟病毒檢測，並須確定結果為陰性後豬場方可自行安排棄置有關屍體。

漁護署發言人表示，由於非洲豬瘟病毒的潛伏期可達19日，位於疫點三公里範圍內監察區內的其他豬場仍有較高的爆發風險，漁護署會繼續密切關注該等豬場的情況，並向豬場負責人提供加強生物保安的建議。

發言人又指，漁護署已實行一系列措施，包括聯同國際獸醫專家，為本地豬場提供生物保安安排指引；於本月12日向養豬業界作進一步講解及提供培訓，以協助豬場盡快落實並嚴格遵守適用於其豬場的生物保安措施，從而有效地在不同層面遏止非洲豬瘟在本地豬場傳播；為加強豬農對非洲豬瘟病徵的認識以及早察覺並通報豬隻的異常狀況，推出《非洲豬瘟個案呈報指引》，協助豬農偵察疑似個案，及早呈報並作出適當跟進；漁護署人員已派發採樣物資及保護衣給所有本地豬場；以及透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓其知悉非洲豬瘟的最新情況。

發言人續指，由於豬隻感染非洲豬瘟後的死亡率極高，如未能遏止其傳播，豬隻將大量死亡，嚴重打擊豬農和養豬業，因此陽性個案必須認真和快速處理。漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知該署。

發言人：正分階段巡查本港所有持牌豬場

漁護署已安排派員巡查有關豬場三公里內的八個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署正暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。

漁護署指，將與食物環境衞生署繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。