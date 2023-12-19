首個社區客廳深水埗啟用　80劏房戶登記　陳國基籲更多企業供場地

「社區客廳試行計劃」首個項目於深水埗投入服務，約80戶劏房家庭已登記為會員。政務司司長陳國基昨日（18日）主持開幕典禮，視察社區客廳設施、向學童派聖誕禮物，並透露下個社區客廳將選址土瓜灣及紅磡一帶。



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實用面積約4700呎 設洗衣煮食等共享空間

社區客廳位於福華街188號一樓，實用面積約4,700呎，設接待處、會見室；供做功課、上興趣班和舉辦集體活動的共享客廳；供煮食、用餐和交流的共用飯廳等，其他設施包括自助洗衣站、淋浴間、小童遊戲及閱讀角等。不過，洗衣間、煮食空間及淋浴間等設施，需要事先預約。煮食空間只容許16個家庭同時使用，淋浴間只有兩個。

項目為期3年 料服務至少500個劏房戶

項目為期3年，預計為至少500個劏房戶提供服務，全年服務約8萬人次。服務對象需符合3個條件，除住在區內劏房單位，並要符合指定入息資格，及至少一名住戶成員為香港居民。社區客廳設有兩部自助服務機，居民可用來登記成為會員，又或以會員卡預約設施。

陳國基在開幕禮表示，政府非常關注基層市民福祉，全力匯聚政、商、民三方力量，提升基層市民幸福感，「社區客廳試行計劃」是重點項目。 他代表政府感謝信和集團、黃廷方慈善基金為深水埗社區客廳提供場地，以及九龍樂善堂作為營運機構。政府鼓勵其他有心有力的企業和地區組織加入計劃，建設更多社區客廳，惠及更多基層家庭。

商界供場地 關愛基金出資 非政府機構營辦

《行政長官2023年施政報告》推出「社區客廳試行計劃」，貫徹政、商、民合作方式，由商界提供場地，關愛基金提供資金，委聘非政府機構負責營辦，為當區劏房戶提供額外生活空間，並聯繫商界和地區組織，提供非現金捐贈（例如食物、食物券）和義工服務（例如向兒童提供學習支援）等。