內地客滯留｜在港內地生稱　朋友凌晨好狼狽：以後唔揀大節過香港

昨日（31日）是除夕，大批內地旅客來港觀看煙花匯演，惟煙花匯演結束後大批旅客離港，至凌晨時分更出現樽頸，以致大批旅客滯留街頭和港鐵站，等候內地口岸開關。有在港內地人表示，有朋友昨夜滯留街頭好狼狽，形容情況不太好，建議設立更多24小時通關口岸。



昨日除夕吸引近20萬名內地旅客訪港，大批旅客特意來港觀看煙花匯演，惟煙花匯演結束後，內地旅客只能通過唯一24小時通關的皇崗口岸過境。凌晨時分，由於太多旅客過境，出現樽頸，以致大批旅客滯留街頭和港鐵站，等候內地口岸開關。在港讀書的內地人袁先生形容，情況不太好，建議設立更多24小時通關口岸，以疏導人潮。

內地旅客徐女士表示，平時皇崗口岸過境不會出現此人潮，形容昨日情況在所難免，不過她表示，皇崗口岸比較偏遠，若羅湖口岸亦轉為24小時會較好。她指，有朋友昨日亦滯留街頭，又指因找不到的士好狼狽，「我啲朋友話，以後都唔好揀大節過香港，太慘啊，的士攔唔到啊，唔係好似我哋內地咁預約。」

另有內地旅客表示，如果大時大節部分口岸24小時開放，會方便內地旅客過關。他強調，口岸延長開放同時，地鐵亦應配合延長開放時間，否則口岸延長開放作用不大。