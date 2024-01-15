新冠｜6歲長期病患女童病情嚴重　已打三針疫苗　潛伏期內無外遊

衞生署衞生防護中心今日（15日）調查一宗兒童感染2019冠狀病毒嚴重個案，個案涉一名有長期病患的6歲女童，目前仍然留院。中心提醒社會各界提高警覺，以預防冬季呼吸道感染疾病。



衞生署衞生防護中心今日（15日）調查一宗兒童感染2019冠狀病毒病嚴重個案。（資料圖片）

女童病情嚴重 潛伏期內沒有外遊

衞生署衞生防護中心表示，一宗兒童感染2019冠狀病毒病嚴重個案，涉案一名有長期病患的6歲女童，目前居於院舍。6歲女童於1月13日起出現發燒及呼吸困難，同日入住明愛醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應，臨床診斷為肺炎。中心指，病人現時情況嚴重，仍然留院。

衞生防護中心初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，並已接種三劑新冠疫苗，其院舍接觸者均沒有病徵。

衞生防護中心：高危人士宜盡快接種疫苗

衞生防護中心提醒，社會各界應提高警覺，以預防冬季呼吸道感染疾病，又強調接種疫苗可有效預防嚴重新冠個案，高危人士，包括孕婦應盡快接種疫苗及適時接種加強劑。同時，中心亦提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭公共交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。

中心呼籲從未接種新冠疫苗或未曾感染2019冠狀病毒病的高危人士，應盡快接種疫苗及採取額外的衞生措施以保護自己。家長亦應安排滿六個月的嬰兒盡快接種新冠疫苗，以減低重症及死亡風險。高危人群無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病至少六個月後，接種額外一針的加強劑以加強保護。

中心又表示，新冠病毒和季節性流感的活躍程度已出現上升趨勢。除接種疫苗外，為預防感染2019冠狀病毒病、流感及其他呼吸道疾病，以及預防疾病在社區傳播，市民應時刻保持嚴格的個人及環境衞生。