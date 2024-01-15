消委會3年接逾500宗醫療儀器投訴　港府稱一向計劃立法規管

消委會今日（15日）公布，3年接獲逾500宗有關醫療儀器投訴，指本港目前沒有特定法例規管醫療儀器的製造、進口、分銷、供應及使用，期望政府設立更嚴謹制度。醫衞局和衞生署回應稱，香港現時雖未制訂專門法例，但一些產品已受現行法例規管，又稱衞生署一直透過恆常機制密切監測。至於消委會提及3宗投訴個案，衞生署亦已主動了解及跟進，其中兩宗不涉安全、品質和性能問題。



消委會今日提及3宗投訴，分別涉及消費者錯買舊型號血糖試紙，反被藥房遊說買過期血糖機；2.8萬元的助聽器耳模鬆脫，但保障範圍不足；以及呼吸機零件有致癌風險，但代理商回收一直無進展。

跟進消委會3個案 衞生署：兩宗不涉安全、品質和性能

衞生署指出，除其中一宗個案涉及經平行進口購入（俗稱「水貨」）的呼吸機零件回收安排，另外兩宗均屬消費者就醫療儀器銷售及售後保養條款的投訴，並不涉及相關醫療儀器的安全、品質和性能。

衞生署又稱，自2019年至今，署方共接獲5宗「儀器管理制度」下表列醫療儀器的投訴個案，全部均與產品品質有關。經調查後，沒有證據顯示有關產品有品質問題。

稱部份產品受現行法例規管 當局有恆常機制監測

當局指出，香港現時雖未制訂專門法例規管醫療儀器，但視乎有關產品的特性和特點，一些產品已受現行法例的規管。衞生署也一直透過恆常機制，密切監測本地及其他地區相關監管機構，以及世界衞生組織發出的安全警示，並按照實際情況採取合適行動。

按照藥械監管中心成立進度 考慮立法時間表

政府一向計劃就規管醫療儀器進行立法工作，惟進程受新冠疫情影響。政府今年將成立籌備辦公室，就重整及加強藥械及技術監管和審批制度作研究，為成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」提出建議和步驟，規管醫療儀器將會納入中心的工作範圍。政府會按照中心的成立進度，一併考慮規管醫療儀器的立法時間表。