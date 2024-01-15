消委會｜港男買錯血糖試紙　到藥房換貨　反被遊說買過期血糖機

本港踏入老齡化的社會，消委會近年接獲不少醫療儀器相關的求助個案。當中涉及商戶出售過期產品、儀器的售後保養服務，以及回收組件嚴重延誤等，有個案購買一盒血糖試紙，回家後才發現買錯舊型號，翌日回到藥房更換但遭職員拒絕，反被遊說購買舊型號血糖機，配合買錯的血糖試紙，不過回家後發現舊款血糖機的包裝盒顯示儀器已過期超過3年，裡面的採血針亦已過期逾年半。



消委會敦促商戶需確保儀器於品質及規格等方面都符合標準，一旦出現問題，亦應全力履行廠商或分銷商的責任。



個案一︰錯買舊型號血糖試紙 被遊說買過期血糖機

蕭先生到藥房購買一盒血糖試紙，回家後才發現買錯舊型號，於是翌日回到藥房更換，遭職員拒絕，更要求他購買舊型號血糖機，配合買錯的血糖試紙。經一番游說後，蕭先生最終購買舊款血糖機。

蕭先生在回家後發現，舊款血糖機的包裝盒顯示儀器已過期超過3年，裡面的採血針亦已過期逾年半，於是他即日返回藥房反映，惟職員態度惡劣，堅持產品質量無問題，拒絕妥協，蕭先生於是向消委會尋求協助。

經消委會調停後，商戶願意退回舊血糖機的費用，或補差額更換血糖試紙。最終蕭先生接受退款安排，個案得以解決。

個案二︰助聽器耳模鬆脫不包保用

陳婆婆在B公司購買一對約2.8萬元的助聽器，並享有一年保用。助聽器由耳模及耳機組合而成，職員在購買當日為婆婆調校好助聽器的接駁位置。但數個月後，左邊助聽器的耳模及耳機突然鬆脫，婆婆自行扣回並繼續使用，惟耳機仍然持續脫落，最終遺失。

陳婆婆的家人發現左邊耳機的連接線，明顯較右邊短，認為是導致耳機鬆脫的原因。惟她的家人發現保用範圍，原來並包括耳機外殼及配件更換，向B公司投訴保障範圍不足，並以保用期內為由，要求免費重造耳機。

公司願安排新耳機但收行政費$1860 投訴人拒絕

B公司則指，接駁位置鬆脫應盡快聯絡職員檢查及調校，若重造耳機需收取1萬元。婆婆的家人認為產品質素本來已存問題，且保用條款未能足夠保障消費者，因此向消委會投訴。

B公司回覆消委會指，助聽器連接線的長度，因應顧客耳型而有所不同，同意為婆婆安排新耳機及重造耳模，但需收取行政費1,860元。惟婆婆的家人並不接受安排，消委會建議可考慮諮詢獨立法律意見，再決定是否向商戶採取法律行動。

（資料圖片）

個案三︰呼吸機零件有致癌風險 回收一直無進展

王女士使用呼吸機多年，在2021年11月收到C公司通知，指呼吸機的隔音泡棉可能會降解成微粒，或有致癌風險，遂發出安全通知並安排回收。王女士於是按C公司要求，致電代理商登記回收事宜。

王女士邊繼續使用呼吸機，邊等待回收，直至2022年1月仍未收到代理商的消息，於是致電查詢進度，惟對方只回覆安排中，沒有交代回收細節。投訴人於半年內兩次致電代理商了解情況，惟未能取得任何新進展。

直至2023年1月，王女士等待逾一年仍無消息，感到非常無助，認為對方並無採取積極態度處回收，於是向消委會尋求協助。

分銷商引入水貨 需時作出安排

消委會多次敦促C公司須主動通知回收安排，其後獲悉王女士購買的呼吸機並非經由香港總代理供應，而是由分銷商引入的「水貨」，因而需時作特別安排。最終事隔近兩年，王女士通知指2023年9月9日成功更換有問題的零件。

就上述事故，消委會認為，醫療儀器對長期病患者至關重要，一旦出現異常，後果難以估計。消費者於購買醫療儀器前後，應留意以下事項：

．在購買醫療儀器前應先尋求專業人士的評估，除醫生外亦可考慮其他醫療專業人員，例如聽力學家的意見；



．應先參考衞生署的「醫療儀器行政管理制度」名單，確定醫療儀器的安全、品質及性能符合相關要求，詳情可參閱網頁（https://www.mdd.gov.hk/）；



．如欲透過網店購買醫療儀器，應考慮向在香港設有辦事處或實體店的商戶選購產品，除了可享用商戶提供的本地保用及售後服務外，若發生爭議需要以法律途徑追討也較便利；



．部份醫療儀器或設有試用服務，消費者可考慮支付較低價格試用，以確定是否適合自己；



．醫療儀器的保養範圍一般不包括人為、意外損壞及消耗性零件等，亦要注意相關保養服務是否需要另行登記，並妥善保存收據及保養紀錄，以備出現糾紛時可作憑據；



．若遇到困難不宜自行揣摩或調校儀器，應遵照說明書或專業醫護人員的指引使用，以確保儀器能夠達至預期效果，或減低可能產生的副作用。

