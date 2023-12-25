廟街夜市｜警車依時8時出現　歌檔檔主引述收細音量准聖誕歌照唱

廟街夜市開鑼以來，天后廟附近的歌檔仍因不時被投訴而提早收檔，昨晚（24日）平安夜，歌檔在晚上約8時仍遭警方要求提早收檔，且事前無警告，有檔主批評做法與政府辦夜繽紛的目的相違背。



今日（25日）聖誕夜，歌檔檔主提心吊膽，晚上8時警車準時來到廟街歌檔，幾檔歌檔見到警車駛至，隨即收細音量，警車逗留數分鐘後離開。有檔主表示，警車逗留期間，有警員落車向她稱今日聖誕節，只要收細聲量，可以繼續唱。她覺得警方今日處理較昨日「好啲」，希望今晚能唱到9時半。



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檔主好姐：能唱到晚上9時半便心足

聖誕節晚上8時，警車來到廟街歌檔，並在其中一檔歌檔前停車，警員未有即時落車；而幾檔歌檔見到警車駛至，隨即收細音量。警車短暫停留數分鐘後駛走。

警車逗留期間，有警員落車走向其中一檔歌檔。該檔檔主好姐昨晚曾向《香港01》表示近日屢遭警方要求提早收檔，連平安夜也不例外。好姐稱，警方今晚到場，抄下她的身份證，並告訴她聖誕節可通融，只要收細聲量，可以繼續營業。

好姐說，警方今晚到場後有跟她說話，有別於昨晚警方到場後的態度，認為「今晚就好啲。」她續指，今晚如能唱到晚上9時半便心足。

檔主「大家姐」：昨晚警員一字排開等歌檔收檔

在今日較早時間、約傍晚6時，廟街歌檔正準備營業，其中一檔已有人唱歌。問到平安夜提早收檔的情況，另一位歌檔檔主大家姐指，近來警方均在晚上近8時到場，稱收到噪音投訴，要求歌檔提早收檔，也有別於以往，不會再先作警告。

她續說，疫情前的平安夜、聖誕節，警方甚少到場，不解為何現時警方連這些節日也經常來著他們提早收檔。

大家姐指，警車昨晚到場後，長駐在歌檔對面，多名警員一字排開、站在歌檔對面的馬路，等待歌檔收檔，「遊客見到係咪都好肉酸？」

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演出者獲旅發局資助添置帳篷：歌檔是夜市一部份

好姐則提到，昨晚有警察指歌檔不屬於廟街範圍，但她指歌檔獲旅發局資助添置帳篷，認為歌檔是廟街夜市、夜繽紛的一部份。她也刻意在檔外掛起標語，感謝旅發局支持廟街地道文化，希望市民支持廟街夜繽紛。