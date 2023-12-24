廟街夜市｜歌檔平安夜遭投訴提早收檔　檔主：現在不通氣

廟街夜市開鑼以來，天后廟附近的歌檔仍因不時被投訴而提早收檔，有檔主向《香港01》表示，近來經常7時開檔、8時便要收檔，且事前無警告，今晚（24日）平安夜也不例外，她認為做法與政府辦夜繽紛的目的相違背。



該檔主說，大時大節警民間也會有所協調，「𠵱家就唔通氣！」她指歌檔是廟街一部份，做歌檔是想來的人有歌聽、有娛樂，開開心心，希望政府容許歌檔經營到晚上10時，「都唔好話唱到11號點，10點我都好心足。」



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廟街僅存數檔歌檔，以往已不時因被投訴而提早收檔，檔主們一度以為捱過新冠疫情，等到廟街夜市開鑼，終於可回復昔日「夜夜笙歌」，惟事與願違。

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其中一檔檔主好姐表示，自廟街夜市本月15日開鑼至今，警方經常稱接到投訴，要求歌檔提早收檔，近日更每晚約8時便直接要求歌檔收檔，今日平安夜也不例外，再提早收檔。她提到警方做法有別於之前，不再先來警告、提醒，再收投訴才要求收檔。

她今年已60多歲，在廟街唱歌20年，她說疫情前很多時可以唱到午夜，大時大節警民間也會有所協調，「𠵱家就唔通氣。」

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好姐續指，政府有意搞好香港、辦「夜繽紛」，但這些打擊卻令她及一眾街坊非常失望，「又話叫人去廟街，又唔畀人唱歌聽歌。」她稱曾向商會反映過，但情況也未有改善。

問到有甚麼想向政府傳達，她自言讀書少不懂說話，歌檔是廟街一部份，做歌檔也不為錢財，只想來的人有歌聽、有娛樂，開開心心，希望政府容許歌檔經營到晚上10時，「都唔好話唱到11號點，10點我都好心足。」