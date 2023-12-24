聖誕節｜廟街平安夜下午人流漸多　夜市檔主料生意可增2至3成

本月中推出的「廟街夜市」，昨日獲得行政長官李家超到場消費，為夜市「加持」，今日（24日）平安夜的下午，已見人頭湧湧，有檔販預料，生意會比平日多2至3成，已增添貨量應付人潮。



未受港人外遊影響 檔主：反應已比預期好

於夜市經營港式小食的檔主周先生指出，原本擔心生意會因為港人於假期外遊而受影響，但甫開店反應已比預期好，也準備了更多食材，預期生意會比平日高2成，甚至3成。他續指，昨日李家超到訪，的確提高了夜市知名度，也對生意有幫助。

至於因應聖誕節假期，夜市營運時間延長一小時至午夜12時，周先生就笑言，今晚要在夜市倒數聖誕，已經叫定屋企人來到廟街慶祝。

檔主周先生指，原本擔心生意會因為港人於假期外遊而受影響，但甫開店反應已比預期好，料今日生意會升2至3成。（黃浩謙攝）

同樣經營小食檔的華哥就指，港人北上對生意沒有明顯影響，甚至沒有分別，夜市的人流相當不錯，今日亦有特別準備更多食物；他又認為，今年聖誕節氣氛不錯，人人面帶笑容。

食客盼尋找廟街回憶 嘆氣氛不如當年

食客李婆婆表示，並非因為聖誕而來，反而是近日對於夜市的鋪張宣傳才到訪，希望重新體驗當年到廟街的體驗。惟她坦言，今日氣氛已不如當年，人流也不如過去的廟街，但對她而言，這樣更適合自己，對於夜市的食物質素仍然可以接受。