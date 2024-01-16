房屋局偕智能建造研發中心合作　研遙控天秤、機械人協助管理屋邨

房屋局今日（16日）偕同智能建造研發中心簽署合作備忘錄，研究以公營房屋地盤作為測試平台，推行包括遙控天秤、代工機械人等創新科技，以及引進「智慧屋邨」，管理屋邨日常，協助前線員工，改善地盤與物業管理的工作環境。



房屋局局長何永賢致辭時表示，雙方合作期望以公屋作為測試平台，把更多創科力量注入建造業，因為業界當前面對龐大的市場需求與難題，故希望透過計劃將此轉化為建築科技的發展機遇。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／郭梓謙攝）

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冀以公屋作試驗場 三方向合作提高管理效率

何永賢指，今次將遁三個大方向，包括智能天秤、智慧工地和智慧屋邨加強合作；其中智能天秤可避免工人需到天秤頂部駕駛天秤的方式，協助現時以組裝合成法為主要建築方式的公屋建成。

而香港智能建造研發中心，目前則已開發不同種類的建築機械人，如鋼筋綁紮機械人、地砰打磨機械人等，用以協作扎鐵工人等高危行業，提升地盤施工效率和安全。另外亦已投入實際應用的移動掃描儀、預製測量儀等工具，提高驗收工程的效率。

何永賢稱，公營房屋的龐大供應量、標準化設計、重複性高等三項特點，能夠讓上述的創新科技實地測試應用及加以改良，待產品成熟後，再向業界展示及推廣，有望推動業界的升級轉型。

至於智慧屋邨管理，則可以在全港近200個屋邨中，投入清潔機械人與搬運機械人，協助管理屋邨日常，並以物聯網、人工智能、行動裝置等，增加屋邨管理的效率。