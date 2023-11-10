簡約公屋｜小欖項目削近兩成至4200伙　房屋局：輕微變動屬正常

政府去年提出興建三萬伙簡約公屋，合共八個項目近月先後招標，惟建築署今日（10日）突然刊憲將小欖樂安排項目的截標日期，推遲三星期，並將單位數目由原訂5,000伙削減至4,200伙，減幅達16%。房屋局回覆查詢時指，小欖項目標書的規模有「輕微改動」，強調屬正常情況，當局因此而延長投標期，讓承建商有更多時間完成投標文件。



小欖樂安排擬建簡約公屋原為海水化淡廠。（Google Map截圖）

原訂5000個單位 截標日期推遲三周至12月8日

小欖樂安排簡約公屋的設計及建造項目，原訂下周五（17日）截標，但建築署今日刊憲指，該項目的截標日期已推遲三周，至12月8日中午截標，項目內容亦有所修訂，由原訂可提供5,000個住宅單位，削減至4,200伙。

房屋局回覆查詢時指，由於工程項目標書部份內容曾作出改動，承建商要求更多時間以完成投標文件，故當局將截標日期延遲至12月8日。被問到削減項目規模的原因，房屋局指，在前期工作開展後，部份項目設計有輕微改動是正常情況，強調在2027/28年度前，完成興建約三萬伙簡約公屋單位的目標維持不變。

「簡約公屋」四個新界選址：



翻查資料，建築署已就簡約公屋其中7個項目招標，包括屬於第二批項目的屯門第54區和柴灣常安街／常平街項目，該兩個項目已合併招標，將須興建合共7,330個住宅單位，較原訂的6,900個單位，多430伙（或6.2%），現時僅餘上水蓮塘尾項目仍未招標，相信該項目需增加約370伙，即將規模大幅增加逾三成，才有望「跑夠數」。

▼2022年10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼

