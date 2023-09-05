簡約公屋｜房屋局向區議會講解柴灣選址進展　料設1600單位

房屋局副局長戴尚誠今日（5日）帶隊出席東區區議會規劃工程及房屋事務委員會會議，講解簡約公屋柴灣選址的最新進展。東區是港島擁有最多劏房的一區，當區區議員對此議題相當關注，並在會議上坦言樂見港島也有簡約公屋項目。



房屋局局長何永賢在其社交媒體帳戶發帖稱，東區區議員們認為，雖然柴灣項目受地盤大小限制，只有約1,600個單位，必定是「僧多粥少」，但有這樣的項目，定能更有效地幫助港島的劏房居民，讓好一批小朋友盡快擺脫惡劣的居住環境，不用再捲著身體在床上做功課，對未來更有盼望。區議員都表示，期待項目早日落成使用。

區議員就善用空間等提供建議

何永賢指出，經過一段時間的交流溝通，多位區議員一直為房屋局提供不少積極建議，例如指出廚房和洗手間能如何更好地善用，以及合理分配空間等。局方不斷吸納意見，更多地從居民生活出發，設計以人為本，包括在煮食空間的牆面預設裝置，讓居民可以放置物層架等。

何永賢又稱，經局方在各區區議會討論相關簡約公屋項目，並聽取區議員寶貴意見後，有助於相關項目更好地落實，讓簡約公屋與附近社區更為配合，達致和諧共贏。