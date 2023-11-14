房屋局與應科院簽訂合作備忘錄　何永賢：結合建築及科技界人才

房屋局與香港應用科技研究院今日（14日）簽署合作備忘錄，就提升建築效率和安全、優化物業管理流程探討創新解決及應用方案。房屋局局長何永賢表示，備忘錄就組裝合成建築法中必然應用到的天秤操控技術，及屋邨電梯的預測維護保養兩大範疇展開合作，結合建築界及科技界人才，達至「一加一遠大於二的效果。」



房屋局與應科院建立策略夥伴關係，以期利用創新科技共同探索解決和優化方案。何永賢在簽署儀式上致辭時表示，憑藉應科院豐富的研發及應用經驗，與房屋局聯合展開技術研究，再加上各界攜手合作，相信由建築施工、屋邨管理，以至客戶服務等方面的質素及效率都會有所提升。

合作備忘錄在何永賢、創新科技及工業局局長孫東、房屋局副局長戴尚誠和應科院董事局主席李惠光見證下，由房屋局常任秘書長／房屋署署長羅淑佩和應科院行政總裁葉成輝博士共同簽署。

首批展開研究的技術包括，創新組裝合成建築（MiC）精準定位，透過智慧光學傳感、定位追蹤、邊緣人工智能等技術，並運用動態視覺感測器提供的資料作即時數據分析，計算出安裝組裝合成組件的精準位置。此技術能在極端環境運行，減少體力勞動工序，亦提高地盤的安全性。

房屋局與香港應用科技研究院簽署合作備忘錄，何永賢（左三)及孫東（左四）等自拍。（何永賢Facebook）

第二項研究為5G遠程起重機控制系統，計劃在地盤部署低延遲及可靠的5G私人網絡，配合先進物聯網技術，可連接大量器械及設備，並遠程控制起重機，實時安全監控和進展追蹤，有助降低工人安全風險，及提高起重機任務準確性。

另外會研究通用人工智能電梯預測性維護系統，利用人工智能對物聯網數據進行分析，獲取電梯運行數據模式以有效預測電梯故障。此系統與各製造商的電梯相容，並通過遠程實時監控和準確的故障預測，提高現場維護檢查效率，亦減少電梯停運時間，提升屋宇管理服務質素。

何永賢稱，未來十年香港有足夠土地興建41萬個公營房屋單位，目前房屋署正管理近200條屋邨，當中既是挑戰，也是機遇，冀與應科院合作，結合建築界的專業人士和科技界的人才，達至一加一遠大於二的效果。

何稱，政府龐大的建屋量及屋邨管理需求，不只是創新科技解決方案的試驗場，更可以成為大灣區裡有關成功方案的展示場，讓更多人看到香港以至國家的建築與科技水平，做到真正的背靠祖國、聯通世界。