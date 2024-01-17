垃圾徵費｜業界料增清潔工兩成工時　環保署：市民憑良知做好本份

垃圾徵費將於4月1日實施，惟坊間對具體做法仍有不少疑慮。香港物業服務聯盟主席甄韋喬今日（17日）表示，不少物業大廈仍未商討安排，也未了解責任問題，指要看不同大廈做法才可配合，例如處理違規垃圾問題等。他稱事前測試發現，垃圾徵費實施後料清潔工要用多逾兩成時間處理，居民越守法，所需時間越短。



環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣則表示，不建議物管公司為居民包底，強調最大容量指定袋售11元，每層每日用11元不划算，但清潔工可用指定袋為違規垃圾執手尾，並稱明白清潔工及物管公司都有困難，認為市民「從良知同道德高地，都應該做好本份。」



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甄韋喬今早（17日）接受電台節目表示，對清潔公司而言，最大題時不少物管公司、業主方案法團等，仍未去商討垃圾徵費後的做法，以及未去了解當中責任，包括公屋方面房屋署也仍在討論中。

他稱前線清潔工要視乎每座大廈決定做法才可配合，例如是否提供指定袋予清潔工執手尾等，究竟是清潔公司支付，還是法團或物管公司支付等。

甄又說，清潔工在看到違規垃圾時，會先通知物管公司，物管致電環保署舉報；或清潔工直接向環保署舉報都可。他指清潔工工作必然增加，早前做過測試，料會增加兩成工作時間，並稱居民「越乖、時間就越短」。

環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣則表示，不鼓勵「袋中袋」包底做法，即物管公司每層買一個11元大容量垃圾袋，供居民棄置垃圾，「會引導市民唔守法，長遠每日每屬11蚊都唔划算。」

不過，她稱若清潔工見到有違規垃圾，就可用指定垃圾袋處理，即「執手尾」，這樣一幢大廈一天或只需使用一個11元垃圾袋。她指明白清潔工及物管公司都有困難，認為市民「從良知同道德高地，都應該做好本份。」

胡又說，推行初時料會多些「執手尾」情況，例如長者接收資訊慢、三無大廈等，但料宣傳教育後會逐步變好，「台灣都係咁。」至於預料會否有市民帶垃圾回公司或棄置在街外橙色垃圾桶，她則稱假設性問題難預計，強調若橙色垃圾桶滿了，棄置在旁屬非法行為會被罰3,000元。

環境局10月31日公布垃圾徵費方案，將分「按戶按袋」及「按重量」兩種模式。（資料圖片／江智騫攝）

提到零售店「一袋兩用」安排，胡勁欣稱十分鼓勵零售店推行相關做法，但最終都希望是市民可自備購物袋；至於「一袋兩用」膠袋大小則由零售商按需要決定，「便利店傾向賣細些、大超市就想用15公升。」

灣仔區議員李碧儀則稱，接獲不少業主立案法團反映擔心監管責任問題，又稱難以要求物管公司或鄰居之間互相舉報違規情況，因會破壞鄰里關係。