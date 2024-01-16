垃圾徵費｜環保署主動洽藥房賣指定袋　業界：僅5%利潤無錢賺

垃圾徵費將於今年4月起正式執行，政府會推出指定垃圾袋，於全港3,000個指定零售點販賣，另外有50間藥房會參與計劃，最快本月底售賣。



藥房總商會副理事長張德榮表示，業界與署方尚未達成共識，仍然在商議階段，但業界最關注賣指定袋僅得5%利潤，而且最細及最大的指定袋可能會滯銷，藥房又要在有限空間囤貨，故不少藥房都未決定是否要為政府售賣垃圾袋。



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張德榮表示，環保署起初因擔心強制徵費後，市面或會有偽冒垃圾袋於市面流通，遂主動與業界洽詢，嘗試游說持有正貨商標的藥房成為指定零售點。

憂最細及最大尺寸袋會滯銷

據他了解，環保署最初傾談時，曾提到每入貨指定數量，都會提供優惠，惟售賣垃圾袋本身只能提供約5%利潤，令業界感到不公，要求與超市、便利店持平，否則會令細藥房無錢賺。他又指，不少藥房都引入電子收費，當中涉及手續費，出售指定袋更加「無得賺」。

張德榮又補充指，政府曾要求藥房販賣全部9種指定垃圾袋，業界憂慮顧客可能只會購買當中2至3款，而容量較細的兩款與大型垃圾的尺寸會無人問津，只能囤放在舖內，因而向署方提出關注。

環境局10月31日公布垃圾徵費方案，將分「按戶按袋」及「按重量」兩種模式。（資料圖片／江智騫攝）

政府包運輸費 業界仍考慮是否參與

張德榮表示，目前政府已表示會為藥房提供物流供應商，令藥房毋需再增加運輸成本，惟目前業界與署方仍未傾談細節，而計劃列出的50間藥房，都只有寫上地址而非舖名，實際上業界未確定是否要為政府售賣垃圾袋。