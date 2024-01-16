垃圾徵費｜環保署定位APP供市民舉報違規　鼓勵商戶一袋兩用

垃圾徵費將於4月1日實施，惟不少市民仍不太清楚相關措施。環保署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣今再就措施解釋，物業管理公司可放大型指定袋收集住户垃圾，惟市民丟垃圾亦需用指定膠袋，又指署方不建議「包底」，認為違反現時政策原則。她又指，當局擬推出新定位APP，日後市民如發現鄰居沒有使用指定膠袋置置垃圾，可以舉報。



她又指，署方鼓勵零售商銷售指定袋代替塑膠購物袋達致「一袋兩用」，而業界反映實施初期市民可能抗拒用指定袋盛載食物等，故會讓市民有選擇可購買膠袋或指定袋。



垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

垃圾徵費將於4月1日實施，近日社會有不少爭議，例如涉及如屋苑可否放大型指定袋收集住户垃圾。環保署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣今（16日）在電台節目《在晴朗的一天出發》解釋指，物業管理公司可放大型指定袋收集住户垃圾，惟市民丟垃圾亦需用指定膠袋。

她又指，市民如發現鄰居沒有使用指定膠袋置置垃圾，可以致電2838 3111舉報，而署方亦正製作設GPS（全球定位系統）的手機應用程式APP，日後市民如發現違規棄置，可以上載圖片供環保署執法。

環保署又指，署方鼓勵零售商銷售指定袋代替塑膠購物袋達致「一袋兩用」，即以前如市民不記得帶環保袋，就只可以買一元的膠袋；而將來即可以選擇買一元的膠袋，或是可以買1.7元15公升的指定袋，「便利店嘅話可能細啲都有得買，好似5公升。」被問到為何仍可買一元的膠袋，她則指，業界反映實施初期市民可能抗拒用指定袋盛載食物等，「有啲市民可能好抗拒，點解要用個垃圾袋嚟裝我啲雞蛋」，故會讓市民有選擇可購買膠袋或指定袋。

環保署不建議物管包底

她表示，明白到有物管公司可能因個別大廈有老人家行動不便或未適應，而希望放大型指定袋收集住户垃圾，惟署方不鼓勵、不建議包底，認為違反現時政策原則， 住戶應為自己棄置多少垃圾負責，會透過宣傳教育改變市民習慣，「如果透過物管公司咁做法例形同虛切。」至於現時家中已有的垃圾袋可以如何處理，她則指可以在這段時間可盡量使用，又或是日後用作包裹廚餘等。

至於有聽眾反映，家中長者需要每日換尿片，在垃圾徵費後或要因而繳交高昂費用，胡勁欣指，明白此些垃坡或難以減省亦不可回收，建議市民可以用其他膠袋裝著尿片後，並盡力「壓扁少少」後才放進指定袋以減省空間，另亦會就此問題會予社署商討。