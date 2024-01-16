垃圾徵費｜謝展寰：物管公司幫不用指定袋住戶「執手尾」不屬包底

環境及生態局局長謝展寰今日（16日）參觀學校後表示，近日坊間就垃圾徵費執行細節的討論再作澄清。對於物管公司「包底」之說，他認為，是物管公司為屋苑未有使用指定袋的住戶「執手尾」，把該戶的垃圾放入物管公司所購的指定袋裝好，才交予收集垃圾的公司處理，強調只是過度時期的做法。

至於免費派指定袋，他表示，法例執行初期有寬限期，志願團體向市民派指定袋是完全無問題，法例所講的不能派是說售賣指定袋的地方，例如超市不能向顧客免費派發或減價發售指定袋，不是說購買指定袋的市民不可轉送指定袋予別人。



環境局10月31日公布垃圾徵費方案，將分「按戶按袋」及「按重量」兩種模式。（資料圖片／江智騫攝）

特首李家超今（16日）在行會前見記者時表示，已要求環境及生態局局長透過包括記者會及講座等，向不同持分者清晰講解各自角色及法律責任，並會多用社交媒體，強調訊息要簡潔、鮮明及「入屋」。

環境及生態局局長謝展寰今午到訪一間學校參觀校內的垃圾徵費教育活動。謝展寰會後指出，接下來一至兩個月會向每一個小學生派發一個15公升的指定袋，未來會將相關海報派發給了全港學校。

為了讓公司執行上更加方便，上年尾開始讓不同機構申請購買大量指定袋，截至一月共有6,300個買指定袋的申請，謝展寰表示，可見各機構開始就垃圾徵費作準備。

他又澄清物管公司的包底之說，是指使物管公司就住戶不用使用指定袋時，幫其收集垃圾放入大型指定袋，只是幫住戶「執手尾」。

他強調，不建議物管公司使用大垃圾袋，使用大垃圾袋，加上要相關人手處理，反而會增加整個屋苑處理垃圾費用。

他指，從法例角度看「包底」是不允許的，「下面（物管）有人掃垃圾，居民就可以亂拋垃圾？」