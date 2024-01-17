政府資助8個隊際運動　增撥資源發展第二梯隊　目標2026亞運

文化體育及旅遊局今日（17日）公布「隊際運動項目發展計劃2024-2027」資助範圍、撥款準則及計劃時間表。新一輪計劃將向8個五人或以上的隊際運動項目，包括籃球、排球、手球、男子水球、曲棍球、棒球、壘球及女子足球的相關體育總會提供額外資助，預計每年惠及約430名運動員，每年預算開支約3,000萬元。



文化體育及旅遊局今日（17日）公布「隊際運動項目發展計劃2024-2027」新一輪計劃。（資料圖片/李澤彤攝）

每年惠及430名運動員 每年開支約3000萬

文體旅局將在2024年開展新一輪計劃，旨在向8個五人或以上的隊際運動項目，即包括籃球、排球、手球、男子水球、曲棍球、棒球、壘球及女子足球的相關體育總會提供額外資助。當中除香港代表隊外，計劃亦增設向第二梯隊隊員提供支援，以愛知・名古屋第20屆亞洲運動會2026為目標，協助球隊提升表現，令他們有機會晉身精英項目。

新一輪計劃資助期由2024年1月至2027年3月，預計每年惠及約430名運動員、每年預算開支約3,000萬元。

▼港隊女排▼



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提供額外專項資助聘專業教練和強化運動醫學支援

文體旅局表示，新一輪計劃加入具針對性支援，包括增撥資源發展第二梯隊、提供額外專項資助聘請專業教練和強化運動醫學方面支援。局方會在愛知・名古屋第20屆亞洲運動會2026完結後檢視發展計劃成效，評估包括但不限於各隊際項目的亞運會成績和第二梯隊發展進度等，將視乎檢討結果，政府屆時會將不達標的隊際項目剔出未來資助方案，以配合隊際運動項目長遠發展方向，政府將持續關注計劃實施情況。

上一輪計劃自2018年開展以來，每年向約250名運動員提供資助。文體旅局一共向相關體育總會及香港代表隊隊員發放超過8,500萬元資助，每年開支約2,000萬元。