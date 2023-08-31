杭州亞運︱空手道港隊爭首面亞運金牌　新項目隊際形「三代同堂」

撰文：袁志浩
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空手道香港代表隊將派近年來最強陣容參與今屆杭州亞運，剛在亞錦賽奪金的劉慕裳與曾綺婷，都有機會力爭港隊首面亞運空手道金牌。
值得一提，今屆空手道增設隊際「形」（Kata）項目，香港會派男子隊出戰，集合三個世代的頂尖運動員，同樣有機會衝擊獎牌。

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空手道港隊周四（31日）會見傳媒，除了在美國訓練的劉慕裳（Grace）缺席，其餘運動員都有現身。港隊在亞運從未於空手道項目奪金，今年7月亞錦賽中擊敗日本好手清水希容的Grace，被視為有機會改寫歷史。

她透過預先拍下的短片表示備戰如常——每周訓練5至6日、每日先練動作4小時、再練兩小時體能。她坦言會針對弱點再改進，提升高難度動作的統一性，有信心能夠衝擊金牌。

劉慕裳被視為今屆亞運港隊金牌希望。（資料圖片／劉慕裳Facbook）

劉慕裳衝金　總教練料港隊至少奪兩牌

港隊總教練William Thomas透露，另一位日本個人形選手、世界排名第一的小野光將不會參與亞運，屆時日本會繼續派清水希容出戰，因此認為Grace勝出的機會甚高。「她知道如果要贏金牌，就要訓練得更艱辛；而她很相信自己，練習時的態度也很好。」

William Thomas更豪言，今屆港隊陣容屬近6年來最強：融合了年輕活力、潛能跟經驗。在8個參賽項目之中，他預計港隊至少會有兩面獎牌落袋，「如果有兩塊牌，是預料之內；若是三面，我也不會驚訝，因為這符合我們的水平。假如是四面或更多，我會覺得很夢幻。」

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空手道港隊總教練William Thomas預計至少有兩面獎牌落袋。（余俊亮攝）

港隊首戰男子隊際形　結合三個世代最強者

今屆杭州亞運首設男、女子隊際形，港隊只派男隊參賽，包括世界排名16的洪皓威、2021年亞青賽個人形金牌得主鄧宇軒，及第三度出戰亞運的鄭子文。

William Thomas解釋，隊際形於全球愈來愈流行，這項目也有助大眾更認識「形」，「我曾聽過有人說『形』像跳舞動作，不知道有什麼用處，隊際形就可以展示如何應用這些動作。」

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港隊空手道隊際形成員，左起鄭子文、洪皓崴及鄧宇軒。（余俊亮攝）

總教練特別提到，年僅20歲的鄧宇軒出拳速度快、無畏無懼，可推動其餘兩位師兄。這位小將迎來人生首屆亞運，感到榮幸及興奮，「我們互相學習，始終大家擅長的事也不同。」鄧父是兩屆港隊空手道亞運代表、退役後轉任教練的鄧頌基，他稱對方亦有提醒自己，「盡量不要受傷。搏盡，不要想太多結果，專心練習。」

三名港將在記者會上向傳媒示範比賽動作，先齊整地打出套拳，期間連出手角度、吶喊、衣服擺動聲音都一致；他們其後再合力以各種動作『對打』，場面跟武打電影類近，甚具氣勢。鄭子文稱，隊際形更講求同步，不能有甩漏，連動哪隻手、腳等細節都要事先溝通好。

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今屆亞運首設隊際形項目，港隊力爭衝擊獎牌。（余俊亮攝）

「我們是三個世代最頂尖的運動員（鄭35歲、洪30歲、鄧20歲），隊際形很難得會有個別技術這樣高的人走在一起，相信效果會很理想，有信心殺入前三。」港隊在隊際形主要對手包括日本、科威特與越南，隊伍於7月亞錦賽中取得第五名；早前亦曾赴日本集訓三周，已培養出一定默契。

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鄭子文（左）與妻子曾綺婷或會最後一次參與亞運。（余俊亮攝）

鄭子文曾綺婷夫妻檔　料亞運後淡出

同時參與個人形的鄭子文，與妻子曾綺婷因家庭計劃，預計在今屆亞運後淡出。他透露個人形賽制有變，由5位裁判舉旗定奪勝負，改為7位裁判給予分數，相信有助專注在自身表現上。「以往舉旗是一對一（兩位運動員對決，獲較多旗者勝），會因應對手策略去排拳。現在是看所有人總分排高低，（動作）演繹到自己想法就足夠，當然也希望拿牌。」

剛在亞錦賽贏得女子50公斤以下級別自由組手冠軍的曾綺婷則指，這面金牌給予她信心與推動力，但同時已放它放下，避免成為自己的包袱。

她透露港隊自由組手成員過去兩周與世界級運動員對練，下周便會出發到愛爾蘭參加世界空手道聯盟超級聯賽，之後返港直至亞運前再到上海備戰，「我已很滿意自己的表現，會好好享受餘下的運動員生涯，今屆仍以獎牌為目標。」

空手道港隊參賽名單：
男子
個人形：鄭子文
隊際形：鄭子文、洪晧崴、鄧宇軒
個人組手60公斤以下級：周家謙
個人組手67公斤以下級：鄭栩彬

女子
個人形：劉慕裳
個人組手50公斤以下級：曾綺婷
個人組手55公斤以下級：蔡韻瑜
個人組手68公斤以上級：何佳恩

比賽日期
10月5日至10月8日

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