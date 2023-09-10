杭州亞運︱港隊三棋一牌聯合誓師　橋牌再爭牌　AI分析助圍棋訓練

今屆杭州亞運設有智力運動項目，包括圍棋、國際象棋、中國象棋、橋牌與電競。當中港隊在「三棋一牌」共派出43名運動員出戰，部份成員周日（10）出席聯合誓師大會，希望加深大眾對各項目的認識。



港隊三棋一牌運動員出席聯合誓師大會。（廖雁雄攝）

橋牌港隊望再奪牌 兩項目坐銅衝金

香港橋牌隊在上屆雅加達亞運贏得兩銀兩銅，惟今屆刪減當中的男、女子雙人賽，只設男團、女團及混合團體賽。

上屆有份在男團摘銀的單偉彪今屆退居幕後、擔任領隊，仍看好港隊爭牌機會。「男、女團部份成員有上屆經驗，很大機會入四強，在不設銅牌戰下便拿到獎牌，坐銅衝銀或金牌。混合團體（名單）近期才獲批准，準備或許未夠，當然目標仍是有三面獎牌。」

香港橋牌隊領隊單偉彪是上屆銀牌得主。（廖雁雄攝）

他認為港隊自上屆取得佳績後，運動員獲得更多資助及比賽機會，最重要是調整心態，「贏不要輕飄飄，輸不要沮喪，才能在中國、日本、台灣、印尼等勁敵中脫穎而出。

上屆在混合團體項目奪銀的顧可容就透露，港隊成員每周至少訓練15小時，「上屆成績出乎意料，是超水準，所以有點壓力，加上對手大部份全職訓練，實力有差距，希望保得住銀牌。」

顧可容第二度代表香港橋牌戰出戰亞運。（廖雁雄攝）

陳乃申（右）指今屆參賽對勝利的渴望更大。（廖雁雄攝）

香港圍棋隊用AI助訓練 惡鬥全職棋手

至於圍棋跟國際象棋，均是繼2010年廣州亞運後再成亞運項目，年僅30歲的陳乃申，當年便以17歲之齡出戰混雙比賽，最終獲得第12名。第二度參賽的他今屆轉戰男子個人及團體賽，認為自己水平已「進化」，對勝利的渴望也更大，「對水平更高的棋手，想用拚勁去搏每一盤棋。」

今屆亞運容許職業棋手參賽，包括中國隊高手、曾與AI對打的柯潔，本身是工程師的陳乃申指雖然港隊只能在時間訓練，但優勢是不怕輸，「我們輸也不要緊，但捉棋是對手的工作，他們輸的話，回去可能要問責。」

李樂怡2012年曾參與第二屆世界智力運動會，獲得女子個人第7名。（廖雁雄攝）

其隊友李樂怡則透露，港隊會利用AI輔助練習，「AI水平太高，對練無意思。我們會跟人類練習，用AI覆盤，分析哪一步行得差、勝率降低了。」雖然中、日、韓、台等對手超班，但港隊仍希望在男子個人、男團及女團爭取獎牌。

「港產棋王」林景蔚（後排左三）帶領一班年輕遲手出戰。（廖雁雄攝）

國際象棋港產棋王領軍 為新一輩鋪路

國際象棋方面，港隊派出有「港產棋王」之稱、香港首位「世界業餘國際象棋錦標賽」冠軍得主林景蔚，帶同一班20歲內的選手參賽，包括今屆香港代表團最年輕運動員之一、僅11歲的李奕衡。

已年屆47的林景蔚表示，自己如同帶住一班細佬妹，他認為今屆主要是為新一輩「鋪路」，「他們開始在國際賽有成績，但亞洲選手在全球各洲份中是最強的，面對職業高手我們盡量希望『保本』，贏到一半已算不錯。」他認為新一代選手沒有太大包袱，且能更專注捉棋，「態度好，進攻就進攻，不會懼怕對手，可能反而有驚喜。」