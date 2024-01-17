桂格方脆3款產品疑受沙門氏菌污染　食環署呼籲停止食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（17日）表示，桂格燕麥方脆蜜糖果仁味、肉桂味及原味共三款的批次，可能受致病菌沙門氏菌污染，呼籲市民不要食用相關的進口穀類產品。



中心發言人表示，早前透過食物事故監測系統，得悉美國食物及藥物管理局發出通告，指數款桂格燕麥方脆產品可能受致病菌沙門氏菌污染。中心已在得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現「百事飲料（香港）有限公司」曾進口受影響的有關產品。

數款桂格燕麥方脆產品包括：

（一）桂格燕麥方脆—蜜糖果仁味



（二）桂格燕麥方脆—肉桂味



（三）桂格燕麥方脆—原味



品牌：桂格；



淨重：14.5安士；



來源地：美國



產品此日期前最佳：2024年1月11日至10月1日



食環署呼籲市民不要食用上述進口穀類產品，指有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染，亦指業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售，署方會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

涉事進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2236 5480，查詢上述產品的回收事宜。

發言人表示，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。