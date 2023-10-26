食物中毒｜美國洋蔥爆沙門氏菌渉22州73人中毒！食安防惡菌4貼士

美國衛生官員日前（24日）指出，袋裝預切洋蔥含有沙門氏菌，已導致22個州共73人食物中毒，其中15人需要住院。



美國加州奧克斯納德的Gills Onions，召回了包裝黃洋蔥粒、紅洋蔥粒、芹菜粒及紅蘿蔔混合物，因這批次產品含有沙門氏菌。召回的產品的保質期為2023年8月。衛生官員表示，消費者不應食用或將洋蔥用作製成食品。

美國加州奧克斯納德的Gills Onions含有沙門氏菌，（網上圖片）

美國衛生部指出：沙門氏菌中毒可導致嚴重疾病

美國衛生部指沙門氏菌中毒可導致嚴重疾病，特別是5歲以下的兒童、老年人和免疫系統較弱的人。感染症狀通常在進食後12小時至3天內出現，包括腹瀉、發燒和腹部絞痛。今次的產品，在美國和加拿大多個地區有售，包括亞利桑那州、加利福尼亞州、愛達荷州、蒙大拿州、俄勒岡州和華盛頓州的零售商處出售。

零售地點包括亞利桑那州和加利福尼亞州的Stater Bros、Bashas’ market 和 Smart & Final 商店，以及加州、俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州和蒙大拿州的 Chef’s Store。

美國衛生部指沙門氏菌中毒可導致嚴重疾病，（網上圖片）

衞生防護中心：4招預防沙門氏菌

據衞生防護中心資料指，沙門氏菌是常見的腸道細菌性疾病，最常通過受污染的水或食物受感染。沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水甚至敗血病等。

衞生防護中心處理食物的建議：



1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度，

2.食物煮熟後，熟盤在上菜前應保持於攝氏60度以上，

3.冷盤則應保持於攝氏4度或以下。

4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。



按下圖看如何避免將沙門氏菌食落肚：

生熟食物砧板應分開使用

沙門氏桿菌因不耐熱，只要在60度下加熱20分鐘，或煮沸5分鐘皆可殺滅，因此調理者除了應將處理生熟食物的砧板、刀具與器具分開使用，也需在手部遭污染、如廁後及製作餐點前，徹底洗淨雙手，一旦出現腸胃道症狀，也應盡快就醫，尤其未確定痊癒前，應避免與食品接觸，避免造成其他人感染。

應將生熟食砧板、刀具與器具分開使用。（網上圖片）

斷絕沙門氏桿菌感染途徑

台灣食藥署解釋，在環境方面，老鼠、蟑螂、貓、狗等都可能成為沙門氏桿菌感染食品的途徑，因此除了防止入侵，也應確實做好撲滅病媒的工作，其中垃圾桶最好加蓋且定時清理，才能確保食的安全。

參考資料：Huffpost／健康醫療網