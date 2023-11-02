旺角餐廳芝士蛋糕疑受污染4人食物中毒　4類甜品最易染沙門氏菌！

衞生署衞生防護中心公佈，有兩宗懷疑食物中毒個案。涉事餐廳為旺角西餐廳「1998 Food & Beverage」，兩宗個案共四人出現腹痛、腹瀉、噁心等病徵，懷疑是餐廳蛋糕被沙門氏菌污染。沙門氏菌為常見食物中毒的成因之一，還有哪些食物高風險？5類人屬高危更要小心。



旺角餐廳 1998 Food & Beverage疑爆食物中毒

旺角西餐廳「1998 Food & Beverage」爆發懷疑食物中毒。（1998 Food & Beverage FB圖片）

衞生署衞生防護中心在昨日（11月1日）指，它們正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及四人。首宗個案涉及兩名分別22歲和24歲女子，她們在10月21日於旺角1998 Food & Beverage餐廳晚膳，約12至14小時後出現腹痛、腹瀉及噁心病徵；而另一宗個案涉及一名20歲男子和一名21歲女子，他們10月26日於同一所食肆晚膳，約21至23小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒病徵。

受影響4名食客疑食物中毒，均曾進食意大利芝士蛋糕，個案可能由沙門氏菌引致。（1998 food&beverage FB圖片）

目前全部受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為意大利芝士蛋糕，個案可能由沙門氏菌引致。食物安全中心人員已到該食肆視察，調查仍在進行中。

西式甜品被沙門氏菌污染非罕見 梳乎厘班戟亦出事

西式甜品包括心太軟、雪糕、梳乎厘班戟、凍餅芝士蛋糕等，它們很多時都含有許多未徹底煮熟的食材，又或者需要特定的低溫保存，因為它們被沙門氏菌、金黃葡萄球菌等病菌污染的機率比較高。

尖沙咀K11餐廳PAN de PAIN梳乎厘班戟亦曾爆懷疑食物中毒個案（istockphoto）

今年8月尖沙咀K11餐廳PAN de PAIN亦曾出現懷疑食物中毒個案，食案的調查結果顯示，涉及的病原體相當可能同為沙門氏菌，而調查時亦發現，製作梳乎厘班戟的過程有不當的情況，即混合蛋漿的貯存温度不當、沒有妥為監控烘焙温度，以及在配製過程中使用未經巴士德消毒的有殼蛋。食安中心提醒市民，記得光顧可靠及有牌照的食肆，不要光顧無牌食物檔，有5類高危人士應避免進食生或未經煮熟的菜式：

1.孕婦



2.嬰幼兒



3.長者



4.免疫力較低人士



參考資料：食安中心/衛生署