旺角1998 Food & Beverage芝士蛋糕疑受沙門氏菌污染　4食客腹瀉

旺角西餐廳「1998 Food & Beverage」爆發懷疑食物中毒。衞生防護中心今日（1日）表示，四人上月底先後在該餐廳，進食意大利芝士蛋糕（Tiramisu）後，出現腹痛、腹瀉、噁心等病徵，懷疑是蛋糕被沙門氏菌污染。四人求醫後，現時情況穩定。中心正調查事件，食物安全中心人員亦已到該食肆視察。



旺角西餐廳「1998 Food & Beverage」爆發懷疑食物中毒。（1998 Food & Beverage FB圖片）

涉及兩枱食客 相隔4日光顧

衞生防護中心指，涉事餐廳為「1998 Food & Beverage」，地址為旺角上海街455號地舖。首宗懷疑食物中毒個案涉及兩名分別22歲和24歲女子，她們10月21日在「1998 Food & Beverage」晚膳，約12至14小時後出現腹痛、腹瀉及噁心病徵；另一宗個案則涉及一名20歲男子和一名21歲女子。他們上周四（10月26日）於同一所餐廳晚膳，約21至23小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒病徵。

受影響4名食客疑食物中毒，均曾進食意大利芝士蛋糕，個案可能由沙門氏菌引致。（1998 food&beverage FB圖片）

四人已分別向私家醫生或急症室求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為意大利芝士蛋糕，個案可能由沙門氏菌引致。食安中心人員已到該食肆視察，衞生防護中心調查仍在進行中。