垃圾徵費｜棄尿片、床褥月涉數萬元開支　安老業界今晤社署商豁免

垃圾徵費將於4月1日實施，香港安老服務協會永遠榮譽主席​李輝表示，安老院舍在減廢方面是「減無可減」，因長者尿片一日要換6至8次，加上醫療廢物、床褥、輪椅，及過世院友物品等涉及大量廢物，料大規模院舍一年要增加幾十萬至上百萬元的開支。李輝指，社署助理署長今早（18日）會約見協會了解，業界冀可增綜援及長者津貼院友資助額補貼垃圾徵費開支，以及院舍棄置床褥等大型物件時可獲豁免。



政府表示，推行後會打擊非法棄置垃圾黑點。（資料圖片）

院友日換6至8次尿片 李輝：安老院舍減廢「減無可減」​

李輝今早在電台節目表示，院舍配合垃圾徵費上有較大困難，形容行業是減無可減，因一些長者院友需要換尿片，一日大約要換6至8次，若是大便則要用背心袋紮好，防止味道漏出，若要在本身做法上再加指定垃圾袋，加上醫療廢物徵費等，開支會增加。

她表示，不同規模院舍料增開支不同，但計算過大規模院舍只買指定垃圾袋，一個月都要花費數萬元，一年或幾十萬至上百萬元。她更稱長者過身後，院舍也要幫忙處理其物品，加上床褥、輪椅等棄置時要貼指定標籤，會產生較多開支。

香港安老服務協會永遠榮譽主席​李輝，

李輝續稱，75%院友均是政府安全網下取綜緩的長者，雖然環境及生態局昨稱綜援及老人津貼下10元補貼已足夠，但計及尿片及床褥等，「10蚊完全係唔夠」，建議可豁免院舍床褥等物品貼標籤，亦可派專車到院舍回收廚餘。

她稱上屆政府一直有與業界商討做法，但今屆協會雖有發信予局方，但暫未獲接見。她稱業界發聲後後，社署昨晚已約見協會今早會面，「方法原意係源頭減費，但我哋源頭減唔到，回收做唔到。」