垃圾徵費｜拖把棍太長怎棄置？　環保署助理署長：可鋸開兩嚿入袋

垃圾收費今年4月1日將實施，惟實際如何做法，坊間仍有所疑惑。環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣今早（17日）在電台節目解惑，被問到垃圾太大時的處理方法，只梳化、凳等大型物品要貼11元的標籤；若是地拖棍等太長突出，「你可以鋸開佢兩條嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」



教棄辦公室椅：拆開幾個部件紮一件 只須貼一張$11標籤

環境保護署助理署長(都市固體廢物收費)胡勁欣今早在港台節目解釋垃圾徵費後的實際做法，指若物件太大未能塞入指定袋，便需要在物品上貼上價值11元的標籤貼紙。她指辦公室椅等物品，棄置時或須拆開幾個部件，若能「紮成」一件，只須貼一張即可，梳化亦同理，「但如果係11張凳，就要貼11個標籤。」

環保署助理署長胡勁欣表示，按現時的戶數及商戶量，推算每日大約花費300至400萬個膠袋，不過估計徵費生效後，市民會減少用膠袋。（資料圖片／梁鵬威攝）

助理署長胡勁欣：棄地拖棍貼$11標籤又真係貴咗啲

被問及拖把棍或直立式風扇等太長，指定袋未能包實，應如何處理？胡勁欣稱:「你可以鋸開佢兩條嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊又真係似乎貴咗啲。」

市民使用指定袋時，不能有穿爛。（環保署圖片)

至於指定袋有穿爛，她稱屬於違規，因為環境衞生問題，為免細菌飛揚，包實紮好是必須的，但實際操作會看情況，「拮穿咗會睇係咪故意」，若是意外則不會懲處，又強調指定袋的質量較一般膠袋好。

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