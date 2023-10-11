捐血｜血庫「告急」　紅十字會設短訊感謝捐血者　鼓勵恆常捐血

連場風暴及暴雨令紅十字會的血庫「告急」，為鼓勵市民恆常捐血，避免出現「血荒」，香港紅十字會輸血服務中心今日（11日）公布當血包從血庫提取送至醫院時，捐血者便會收到短訊，讓捐血者得知血液已經送到醫院救人，希望藉此鼓勵捐血者恆常捐血，提高血庫的穩定性。



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捐血者梁煒枬表示，作為捐血者都會思考自己捐的血能否幫到人，當收到訊息就可以確切地知道所捐的血液已到達醫院予有需要人士使用，「作為一個捐血者，知道我血液可以畀到病人，對我哋去捐血嘅行動有好大鼓勵。」

疫情過後市民捐血量有所提升，但紅十字會仍不時因血庫存量不足呼籲市民捐血。為鼓勵市民恆常捐血，香港紅十字會輸血服務中心推出新服務，當血包從血庫提取送至醫院時，捐血者便會收到短訊，讓捐血者得知血液已經送到醫院救人。

輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，此舉參考外國血站經驗，這項新知會捐血者安排，可以令捐血者恆常捐血，增加血庫穩定性，「我哋想多一個訊息俾佢知道大約咩時間去到醫院。」

市民捐血後，血液會分為紅血球、冰凍血漿、血小板三種，當紅血球開始送去醫院時，短訊會透過中心系統以「BloodTHX」名稱發送發出感謝訊息。

李卓廣指，捐血人士約兩至三星期內會收到由中心發出的短訊，由於血型需求不一，即使同行捐血，兩位捐血者接收短訊時間亦會有所不同，例如，O型血會較AB型血的捐血者更快收到短訊。他指，大部份捐血者均會收到短訊，若捐血者血液未符合要求容量或未能通過中心檢測要求，則不會接收到短訊。

李卓廣表示，近日捐血中心因颱風天而關閉一日多，令血庫存量下降。他指，平日若收到560袋血就能滿足需求，唯最近極端天氣令捐血量下降，昨日亦只接收到約480袋血。