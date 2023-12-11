醫管局上年度盈餘再跌僅4.8億　CEO高拔陞薪酬655.5萬加6.3%

醫院管理局今日（11日）發表2022/23年度的年報，截至今年3月31日錄得4.8億元盈餘，相比前一年度的近5億元，減少1,295萬元，「壞帳」為3,855萬元，較上一年度的4,124萬少6.5%。



至於醫管局該年度最高薪行政人員仍為行政總裁高拔陞，年薪為655.5萬元，較去年增38.9萬元或6.3%。上月發生醫療事故的明愛醫院，其院長上年度亦有人工加，由薪酬由525.6萬元一躍增至541.8萬元，上升3.1%，成為繼高拔陞外最高薪酬的行政人員。



在2022/23年度，醫管局僅錄得約4.8億元的盈餘。 （資料圖片）

員工成本支出增13億 藥物支出多28億

據年報指出，今年度醫管局僅錄得4.8億元的盈餘，相比前一年度的近5億元，減少1,295萬元，而「壞帳」為3,855萬元，較前一年度的4,124萬元少。支出方面，員工成本支出594億元較前一年為581億元，增13億元，增幅為2.23%；藥物支出約124億元，對比前一年的96億元，增加28億元；而醫療物品及設備的支出就比前年增4億元，達63億元。

明愛醫院行政總監屈銘伸年薪僅次於高拔陞

至於醫管局在本年度最高薪的五名行政人員，依次排名是行政總裁高拔陞、明愛醫院行政總監屈銘伸、港島西聯網總監李德麗、新界東聯網總監鍾健禮及北區醫院行政總監孫天峯。行政總裁高拔陞年薪現時為655.5萬元，較去年人工大增38.9萬元或6.3%，即每月增加3萬多元。

上月發生醫療事故的明愛醫院，院長、即行政總監屈銘伸上年度亦有人工加，年薪525.6萬元增至541.8萬元，上調3.1%，成為繼高拔陞外最高人工的行政人員。同樣在今年6月發生醫療事故的威院，其院長、聯網總監鍾健禮的年薪則為520.9萬元，至於餘下的李德麗及孫天峯的年薪則為529.7萬元及507.1萬元。

醫管局行政總裁高拔陞上年度薪酬加6.3%至655.5萬元。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫生增加114人 註冊護士流失700人

在員工方面，截至2023年3月31日，醫管局共有90,040人，比去年89,812人，增加288人。雖然醫生人手有增加由6,941上升至7,055增加114人，而大部分為顧問醫生；護士方面人手則減少了近200人，如單計註冊護士的話，流失更接近700人；而本年度專職醫療人員亦有上升，由8,941上升至9,131人。