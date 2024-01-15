內地客滯留｜文旅局開會研春節接待旅客　楊潤雄：正及早準備部署

除夕當日大批內地旅客來港觀看煙花，由於只有落馬洲口岸為24小時通關，令大批內地旅客凌晨滯留在上水站。臨近農曆新年，文化體育及旅遊局今日（15日）召開會議，就內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，因應內地春節黃金周期間訪港旅客增加，政府各部門和相關機構正積極緊密合作，及早準備和部署。



去年除夕當日約20萬名內地旅客來港觀看煙花，由於只有落馬洲口岸為24小時通關，當晚出境人數過多，跨境巴士因塞車未能流轉， 令大批內地旅客凌晨滯留在上水站、太子，等候一早過關，引來不少批評。 文化體育及旅遊局今日召開會議，統籌2月10日至17日，一連8日內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



+ 8

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，因應內地春節黃金周期間訪港旅客增加，政府各部門和相關機構正積極緊密合作，及早準備和部署，並與其內地相關對口單位加強協調和溝通，盡力為訪港旅客在黃金周期間締造良好的旅遊體驗。

會議由楊潤雄主持，除香港海關、香港警務處、入境事務處、運輸署以及多區民政事務處等政府部門代表外，多個旅遊相關機構包括旅遊業監管局、香港旅遊發展局、香港旅遊業議會、西九文化區管理局、主要旅遊景點及酒店業等亦有派員出席。