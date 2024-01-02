內地客滯留｜陳國基將事件歸咎塞車　拒認後知後覺：經一事長一智

除夕夜煙花匯演過後，大批內地旅客未能即晚返回內地，滯留香港。政務司司長陳國基今日（2日）聯同多名官員見記者，屢次提到當晚出境人數過多，跨境巴士因塞車未能流轉，以致旅客等候時間延長。



被問到港府是否後知後覺，陳國基回應指，今次涉跨年活動，情況特殊，又指旅客出入境模式確有改變，會「經一事、長一智」，改善未來大型活動後跨境交通及便利旅客出境的安排。



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政務司司長陳國基今日（2日）聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄、保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長林世雄見記者，就除夕元旦日有大批旅客滯留本港一事，交代檢討結果及改善方向。

政務司司長陳國基表示，政府相關部門、旅發局一直緊密溝通，在除夕當日，運輸署留意到南下旅客多，在中午時份已要求直通班加強服務，至活動後，大批旅客短時間想經落馬洲回內地，由於凌晨後，只有落馬洲有通關服務，即使相關部門已即時疏導人、車流，包括增加人手、加開車道等，但出境人實在太多，當中也有很多跨境私家車，交通出現擠塞，車流更一度伸延到新田公路，而跨境巴士則因而未能流轉、返回市區載客。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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鄧炳強：凌晨12至4時是車輛過關高峰期

保安局局長鄧炳強則指，在元旦日的凌晨零時至早上6時，有2.6萬人次經落馬洲回內地，是2023年12月平日周末出境人次的5倍，當局已在其他口岸抽調人手，並開放更多過關通道，他形容當時人多但有秩序，等候過關的最長時間亦無超過30分鐘。

不過，他提到，同一時段有1,570架車輛過關，當中九成是私家車，是2023年12月平日周末的3倍流量。在凌晨12至4時更是高峰期，有1,200架車輛是在這段時間過關，超出該處的負荷，鄧炳強指，在短時間內有大的車流，交通擠塞難以避免，未來會在一些特別日子與內地商討延長部份關口通關時間，包括一些可讓汽車過關的關口。

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留港鐵站▼



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文化體育及旅遊局局長楊潤雄、及運輸及物流局局長林世雄同樣提及塞車問題，其中運輸及物流局局長林世雄提到，除夕當日下午，直通巴已加強服務，包括加密班次、及增加站頭職員等，直通巴士通宵由原定15至60分鐘一班，加密至10分鐘一班，當日凌晨後的1小時，更加密至8分鐘一班。

林世雄也指出，落馬洲/皇崗口岸出入境每日平均人次各3萬，惟據入境處數字，元旦日凌晨至早上6時，有2.6萬人次經落馬洲/皇崗口岸回內地，是平日的幾倍，口岸也因而出現交通擠塞，一度塞至深田公路。

林世雄又指，跨境巴士來回車程一般約兩小時，但當晚則需4小時，以致未能流轉回市區接載客人，當局會著手研究如何改善深夜交通安排，包括與內地商討，在特別日子延長鐵路連接口岸的通關時間。陳國基及後都提到，認為最有效疏導旅客的，是在特別日子延長鐵路連接口岸的通關時間。

陳國基提出未來會從三大方面著手改善：

1/將來舉辦預計吸引大型旅客訪港，實現召開高層大型活動過關交通安排會議，由他主持，提早做出部署。

2/會與內地部門商討不同方案，疏導段時間從剛返回內地旅客，延長鐵路口岸開放時間，集體運輸最有效疏導、增加24小時通關口岸數目

3/研究優化交通安排，方便跨境巴士流轉



被問到出亂象始與內地商討方案，港府是否後知後覺，陳國基回應指，今次涉跨年活動，情況特殊，又指旅客出入境模式現時確有改變，會「經一事、長一智」，改善未來大型活動後跨境交通及便利旅客出境的安排，「目標得一個，將來旅客來港大型活動可以有好嘅經驗，包括往返香港嘅經驗。」

粵港直通巴協會秘書長張劍平表示，31號中午已與運輸署溝通，主要營辦商在晚上12時後已營辦商已增加班次至每10分鐘一班。惟高峰期中港私家車太多，直通巴又增加了班次，超出關口位置承載量。

他在會上提出，需要在口岸設直通巴士專道，避免被私家車塞住。另外，由於當日路面情況混亂，在油尖旺的巴士站無法把車開出，他又建議應有地方讓巴士停泊，「車輪戰」開出，避免被困。他引述運輸署回應指會積極研究。