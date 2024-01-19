垃圾徵費押後至8.1　謝展寰認以往解說非最好　押後是負責任做法

垃圾徵費原定4月1日實施，但社會對落實細節滿疑問，環境局局長謝展寰今日（19日）下午宣布，為讓市民大眾及業界了解徵費計劃，他已向行政長官作出兩點建議，包括將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先行先試。



▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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【16：15】在執行細節上的疑問，謝展寰稱相信現時講不會明白，但當大家見到如何做，「模糊唔清楚嘅問題，將來見到執行操作就會明白」，又重申展示也是一種演練，可見到磨合期的問題。

【16：12】被問到曾稱垃圾徵費不會再押後但最終又押後，謝展寰重申作為環境及生態局局長想盡快開展收費，但必須做得好，市民有充分了解才可積極參與，否則只能事倍功半，故須多些時間解說，是有正面好處，才決定押後。

【16：10】謝展寰指希望推行垃圾徵費日期愈快愈好，形容是最好時機。他又指，時間太短或未能好好解說，但6、7月學校考試，8月則踏入暑假，是十分好的時機，「如果可以我都想早啲」，但未來不會停下來，賣指定袋工作會按時間表繼續。

【16：08】謝展寰指，過去一星期聽到不少市民指不了解，認為政府須更多解說，作為負責任政府在大家都不了解情況下，故不應用以往解說方法：「睇返個原因，最大原因係好多時候透過影像同文字解說，對市民好抽象，就咁講唔係最好方法，唔止單單改8月1號，先由政府先行先試做實地展示。」

【16：05】謝展寰表示，本星期見社會各界有討論及提出問題，不少人反映不了解如何執行及細節，市民參與十分重要，為幫市民大眾及業界了解計劃，他已向行政長官作兩點建議，包括將法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先行先試，議市民見到真實操作而非抽象解說，實地展示教育演練，預先理順磨合期問題

垃圾徵費原定去年底實施，港府去年年中表示，考慮到物業管理和清潔工聖誕、新年多人放假，前線人手不足，為免運作初期混亂，延遲至今年4月才實行。在去年7月的立法會環境事務委員會，多名議員表示對延期感失望，謝展寰強調當局一直有與業界溝通，承諾「一定唔會再延遲」。