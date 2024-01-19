垃圾徵費｜450人出席物管講解會　環保署4橋教捉違規住戶恐惹衝突

政府今日（19日）公布垃圾收費延期至8月1日實施，環保署同日為物業管理界舉行講解會，約450人出席，期間解答業界的疑問。對於有住宅居民可能違規，環保署代表「教路」4條好橋：物管公司可安排加強巡查，「叫看更叔叔得閒兜個圈」；安裝閉路電視監察；在大堂張貼告示指名違規樓層，以作警告；在樓層後樓梯埋伏「捉人」，以便向環保署舉報。



惟會後業界人士均表達不滿，認為環保署的建議均會增加成本，最終只轉嫁至業主身上，加劇雙方的衝突；亦有業界質疑當局的執法能力，就如控煙辦難解決住戶於後樓梯度抽煙。



環保署今日在油麻地社區會堂，為物業管理界舉行講解會，有約450人出席。現場所見，會堂兩層均座無虛席，業界人士踴躍填寫紙條發問，環保署代表在講解會結束前，亦未能悉數解答所有問題。

若住戶違規丟棄垃圾，應如何處理？

環保署代表：在適應期間，首先需要讓住戶理解垃圾收費，例如可在大堂及走廊張貼公告，或設宣傳攤位，並在垃圾收集點貼上環保署的宣傳貼，提醒住戶需使用指定垃圾袋。此外，物管公司亦可安排加強巡查，「叫看更叔叔得閒兜個圈」，在違規黑貼安裝閉路電視等。

若不清楚違規垃圾出自哪個住戶，應如何處理？

環保署代表：物管公司可在大堂張貼告示，通知哪些樓層出現違規情況，並提醒住戶合作，若嚴重違規或屢勸不改，可向環保署舉報，以作出執法行動，例如在樓層後樓梯埋伏。

▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



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若住戶將垃圾丟棄在屋苑公用地方，應如何處理？

環保署代表：物管公司可考慮將屋苑花園平台內的垃圾桶，更換成「細口」設計，以及考慮調整數量，但同時要兼顧衞生環境。

清潔員工應如何在收集點處理垃圾？

環保署代表：環保署代表建議，清潔工人可準備一個巨型透明垃圾膠袋，再放入住戶合規格的指定垃圾袋，毋須再另外使用指定垃圾袋包裹，避免雙重收費。環保署代表提醒，若使用黑色膠袋包裹，無法判斷內裡的垃圾袋是否符合規格，即等同於違規廢物，垃圾車司機有權不接收。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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斥政府推行過急：可能政府8月又跪低

物管人員於會後受訪時均表達不滿。其中馮先生認為，當局推行垃圾收費過急，應先以無懲罰的方式試行，計算配合措施的人口比例，以再作對策。「8月得唔得都未知，可能政府到時又跪（低）。」

問到物管人員是否承受壓力，他笑說只是一名打工仔，反而認為業主的壓力才是最大。他解釋，環保署於會上建議安裝閉路電視或加強巡查等，即要增購器材及聘用人手，惟羊毛出自羊身上，最終成本只會轉嫁至業主。

馮先生認為，當局推行垃圾收費過急，應先以無懲罰的方式試行。（歐陽德浩攝）

物管經理：物管變漢堡包 質疑環保署無力執法

物管經理陳先生表示，商業機構並無執法權，就如漢堡包一樣，垃圾收費只會加劇雙方衝突。他以住戶在後樓梯抽煙為例，雖然可向控煙辦舉報，但執法人員到達後，違例住戶已逃之夭夭，最終問題難以解決。

他估計垃圾收費的情況相近，環保署的執法人員到達後，違例住戶早已離去，惟他們遺留的垃圾卻難以處理。「煙頭我哋仲話可以抌啫，但天王按摩椅咁我點搞呀？」