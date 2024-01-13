急症室收費｜高拔陞稱非緊急病人影響緊急病人　醫學會倡劃一加價

港府正檢討急症室收費，醫管局行政總裁高拔陞今日（13日）在電視台節目訪問時表示，急症室收費水平過低，有過半急症室病人病情屬非緊急，認為會影響真正有需要的病人。香港醫學會會長鄭志文認同調整收費有助減少濫用急症室，但建議劃一加價，勿增加前線負擔，而即使需要不同的收費，也在過後時段由其他員工處理，毋須前線即時當面以劃分緊急級別去定收費額。



醫管局行政總裁高拔陞接受新聞台節目訪問時表示，有過半急症室病人為非緊急病情，認為會影響真正有需要的病人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

高拔陞：逾半屬第四、五類病情相對比較穩定病人

高拔陞接受Now新聞台《大鳴大放》專訪時表示，急症室是十分重要的服務，但有超過一半的使用者是第四、五類，即是病情相對比較穩定、沒有即時生命危險的病人，認為會影響真正有需要的病人。

高拔陞指，其實有大部分人不需要使用急症室，但問題是隨著香港人口老化，第一至三類(較緊急)病人越來越多，如果要照顧好這群人，一定要保留急症室照顧病人的能力。他認為，處理相對不緊急的個案，會直接影響照顧真正有需要看急症的個案。

他又認為，本港急症室收費屬低水平，看症之餘，又涵蓋化驗和檢查等服務，即使增加普通科門診都未必可以吸引市民使用。他相信政府收費會考慮很多因素，但從運作的角度來說，現時的低收費水平，但服務包含那麼多東西，其實不會有誘因。他續指，很多私家醫生、很多普通科門診依然有很多第四、五類病人來急症室，「所以我不認為再加多一點(收費)，會少一點人來，因為現在已經很多人，因為便宜。」

香港醫學會會長鄭志文則認同調整收費有助減少濫用急症室，最簡單的就是劃一加價已可處理。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄭志文稱加價有助減濫用 倡劃一加價勿增加前線負擔

另外，香港醫學會會長鄭志文則認同調整收費有助減少濫用急症室。他認為，最簡單的就是劃一加價已可處理，「因為現時實際上是180元，加費可能都只是增加數百元。如真的有緊急病症時，我自己或可能很大部份人都不會介意那兩、三百元的差別，最重要的原則是不要增加前線員工的負擔。」他表示，就算是需要不同的收費，可能都是在過後的時段由其他員工處理，毋須即時當面去劃分緊急級別解決問題。

鄭志文又指，過去一個月到私家診所求診的市民急升，主要涉及腺病毒、流感及新冠病毒等，令呼吸道感染的人數有上升趨勢，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。